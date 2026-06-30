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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل يبحث مع سفير جمهورية أوزبكستان تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل،  منصوربيك كيليتشيف سفير جمهورية أوزبكستان لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات النقل واللوجستيات، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز الربط بين مصر ودول آسيا الوسطى.

وفي بداية اللقاء ، رحب وزير النقل بالسفير الأوزبكي ، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والسياسية التي تجمع مصر وأوزبكستان، وما تشهده من تطور كبير خلال السنوات الأخيرة وكذلك قوة العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين  الصديقين والتي جسدتها زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لطشقند عام 2018 وزيارة  الرئيس الأوزبكي  القاهرة في عام 2023 ، بالإضافة الى 
زيارة ، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان لمصر خلال شهر يونيو الجاري ، ولقاؤه مع د/ مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن جمهورية مصر العربية تنظر إلى أوزبكستان باعتبارها شريكًا مهمًا في منطقة آسيا الوسطى، لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي يجعلها محورًا رئيسيًا في العديد من الممرات التجارية الدولية، الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط، والخدمات اللوجستية، وربط الممرات التجارية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ومن جانبه اعرب السفير الأوزبكي عن سعادته بهذا اللقاء مشيرا الى زيارة وزير الخارجية الأوزبكي للقاهرة الأخيرة ونتائجها الإيجابية بما يسهم في تعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين والاهمية الكبيرة التي توليها الحكومة بأوزبكستان لزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده كافة القطاعات بمصر ومنها قطاع النقل بالإضافة الى أن مصر هي بوابة الوصول للقارة الافريقية  ، وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون المشترك بين الجانبين من خلال الممرات اللوجستية الدولية بما يساهم في زيادة وتعظيم  حجم التبادل التجاري بين البلدين بالإضافة الى بحت آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم المخطط توقيعها بين الجانبين لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال النقل واللوجستيات

وفي ختام اللقاء قام وزير النقل بتسليم السفير الأوزبكي دعوة رسمية موجهة الى نظيرة الأوزبكي لزيارة القاهرة وإجراء مباحثات هامة تمثل خارطة طريق للتعاون المشترك في مجال النقل.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وزير النقل سفير جمهورية أوزبكستان

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