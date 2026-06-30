المغرب يواصل كتابة التاريخ.. هولندا ضحية جديدة لـ أسود الأطلس في كأس العالم

واصل منتخب المغرب تألقه في بطولة كأس العالم 2026 بعدما حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه على هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وأكد "أسود الأطلس" مجددا قدرتهم على التعامل مع المباريات الكبرى ليواصلوا مشوارهم في البطولة بثقة وطموح نحو تحقيق إنجاز جديد.

رقم تاريخي سلبي يلاحق هولندا

ولم يقتصر خروج منتخب هولندا على توديع منافسات المونديال، بل حمل معه رقمًا تاريخيًا غير مسبوق، بعدما أصبح المنتخب الأكثر خروجا من كأس العالم دون التعرض لأي خسارة خلال الوقتين الأصلي أو الإضافي.

وشهدت البطولة تكرار هذا السيناريو مع منتخب "الطواحين" للمرة الثالثة في تاريخه، لينفرد بهذه الإحصائية، متفوقًا على منتخبات البرازيل وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، التي غادرت البطولة بالطريقة ذاتها في مناسبتين لكل منها.

أسود الأطلس.. عقدة الكبار في المونديال

وواصل المنتخب المغربي تأكيد مكانته بين كبار منتخبات العالم، بعدما أضاف هولندا إلى قائمة المنتخبات الأوروبية التي نجح في إقصائها خلال النسخ الأخيرة من كأس العالم.

وكان المغرب قد خطف الأنظار في مونديال 2022، بعدما تفوق على بلجيكا في دور المجموعات، ثم أطاح بإسبانيا بركلات الترجيح في ثمن النهائي قبل أن يحقق فوزا تاريخيا على البرتغال في ربع النهائي، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم.

وفي نسخة 2026، نجح "أسود الأطلس" في مواصلة النهج ذاته بإقصاء هولندا، مؤكدين أن حضورهم بين الكبار لم يعد مجرد مفاجأة.

إنجازات متواصلة وطموحات أكبر

ويبرهن المنتخب المغربي مع كل مشاركة في كأس العالم على تطوره الكبير واستقراره الفني ليؤكد أن ما تحقق في مونديال قطر 2022 لم يكن استثناء بل بداية لمرحلة جديدة فرض خلالها نفسه منافسا حقيقيا أمام أقوى منتخبات العالم.

ومع بلوغه دور الـ16 يواصل منتخب المغرب التطلع إلى تحقيق إنجاز جديد في مونديال 2026، مستندا إلى شخصية قوية وروح قتالية جعلته أحد أبرز المنتخبات في البطولة.