سون هيونج مين يعتذر لجماهير كوريا الجنوبية عقب الخروج مبكرًا من كأس العالم 2026

اعتذر قائد منتخب كوريا الجنوبية سون هيونج مين عن الخروج المبكر لمنتخب بلاده من كأس العالم 2026 .. داعيًا الجماهير إلى التشجيع بدلًا من الانتقاد، ومؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل جماهير كرة القدم في بلاده.

وفاز منتخب كوريا الجنوبية في مباراته الافتتاحية على المكسيك، لكنه خسر المباراتين التاليتين ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى ويخرج مبكرًا.

وقدم المدرب هونج ميونج بو استقالته يوم الأحد الماضي، فيما دعا رئيس البلاد لي جاي ميونج إلى إجراء تحقيق عقب خروج المنتخب من المونديال.

وكتب سون - في منشور على حسابه على إنستجرام اليوم /الثلاثاء/ - "لا أعرف من أين أبدأ.. لا أستطيع التظاهر بأن شيئًا لم يحدث، ولا أريد الهروب من الواقع.. أولًا وقبل كل شيء، أود أن أعتذر للشعب الكوري بأكمله وللجماهير التي تعشق كرة القدم".

وتابع: كانت هذه البطولة أهم شيء بالنسبة لي، وقد تبدد حلم الطفولة الذي لطالما تحدثت عنه .. أشعر بألم لا يوصف، ما زال من الصعب عليّ تقبّل هذا الواقع".

وأكد أنه يشعر بمسؤولية كبيرة لعجزه عن ردّ الجميل للجماهير على الوقت والجهد والدعم والحب المتواصل.

وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده مجددًا لكسب ود الشعب الكوري وجماهير كرة القدم مختتمًا رسالته بالقول: "أخيرًا، أودّ أن أطلب منكم معروفًا آخر في هذا الموقف.. أعتذر، ولكن أرجوكم أن تُرسلوا لي دعمكم وتشجيعكم بدلًا من انتقاد اللاعبين وإيذائهم".

يُذكر أن سون هو صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات مع المنتخب الكوري (147 مباراة)، وقد شارك في أربع نسخ من كأس العالم.