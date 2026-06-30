رئيس وزراء أرمينيا يجتمع بسفراء الاتحاد الأوروبي لبحث قضايا التعاون الثنائي

اجتمع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الثلاثاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى أرمينيا بمشاركة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى يريفان السفير فاسيليس ماراكوس لبحث قضايا التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.



وأفادت وكالة أنباء أرمنبريس الرسيمة بأن ماراكوس هنأ رئيس الوزراء الأرميني على فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التي عقدت في الـ 7 من يونيو الجاري، مؤكدًا استعدادالاتحاد الأوروبي في مواصلة التعاون الوثيق مع أرمينيا.



وتوجه باشينيان بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي وأعضائه على تقييماتهم للانتخابات، مُشددًا على أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي لأرمينيا في تحقيق إصلاحاتها الديمقراطية.



وبحث الجانبان الخطوات الرامية إلى تعميق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، وشددا على أهمية الحفاظ على أعلى مستوى من الحوار السياسي وتوسيع التعاون ليشمل جميع القضايا ذات الإهتمام المشترك، بحسب أرمنبريس.

