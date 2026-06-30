ميرنا نور الدين تواصل نشاطها الرياضي بصورة جديدة من الجيم

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها أحدث ظهور لها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث نشرت صورة من داخل صالة الألعاب الرياضية.

وظهرت ميرنا بإطلالة رياضية مرتدية ملابس باللون الأسود، مع سماعات رأس، في إشارة إلى مواصلتها ممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على لياقتها البدنية، دون أن تُعلق على الصورة.

آخر أعمال ميرنا نور الدين هو مسلسل “فهد البطل”، بطولة أحمد العوضي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

ودارت أحداثه حول فهد الذي يعمل حِرَفيًا بمصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته (كناريا)، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.