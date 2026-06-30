الجيش الروسي يستهدف محطات كهرباء تستخدمها القوات الأوكرانية في زابوروجيه

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قصفت خطوط الكهرباء التي تستخدمها القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- أنه نتيجة للغارات التي استهدفت دعامات خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي (154 كيلوفولت) بالقرب من مقاطعة زابوروجيه، انقطعت الكهرباء عن المنشآت الصناعية والمؤسسات العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

ونفذت هذه الغارات باستخدام الطائرات المسيّرة الروسية، من طراز "غيران-2 سيكر" و"غيران-4 سيكر" على المنشآت الكهربائية الأوكرانية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.