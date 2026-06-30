كريمة عوض : 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث

أكدت الإعلامية كريمة عوض أن يوم 30 يونيو يمثل محطة مهمة وفارقة في حياة المصريين، مشيرة إلى أن مصر صاحبة التاريخ الممتد لآلاف السنين، عاشت خلال السنوات الـ25 الأخيرة أحداثًا وتحديات ربما تفوق ما شهدته دول أخرى على مدار قرن كامل.

وقالت كريمة عوض، خلال تقديمها برنامج "حديث القاهرة"، إن رحلة التغيير بدأت من ثورة 25 يناير وما صاحبها من آمال وآلام وتحديات كبيرة، موضحة أن المصريين واجهوا خلال تلك الفترة أحداثًا صعبة شملت الإرهاب والتفجيرات وسقوط شهداء ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن.

وأضافت كريمة عوض أن مصر واجهت أيضًا تهديدات داخلية وخارجية عديدة، واستطاعت الصمود أمامها، مستذكرة حادث استشهاد المصريين الـ21 على يد تنظيم داعش في ليبيا.

لاستعادة حق أبنائها

وشددت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الدولة المصرية تحركت حينها لاستعادة حق أبنائها، دون تفرقة بين مسلم ومسيحي، لأن الجميع كانوا مصريين في المقام الأول.