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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تفعل إذا انسكب الماء أو القهوة على حاسوبك المحمول؟

ماذا تفعل إذا انسكب الماء أو القهوة على حاسوبك المحمول؟
ماذا تفعل إذا انسكب الماء أو القهوة على حاسوبك المحمول؟
لمياء الياسين

قد يتسبب انسكاب القهوة على الحاسوب المحمول في أضرار جسيمة إذا لم يتم التعامل معه فورًا ، ولكن قد لا يكون الأمر أكثر من مجرد تنظيف مزعج إذا تصرفت بسرعة.

بالتأكيد، سترغب في أن تكون من النوع الذي يقول "سكبتُ القهوة على حاسوبي المحمول ولكنه لا يزال يعمل" بدلاً من أن ينتهي بك الأمر بحاسوب عديم الفائدة. للتعامل مع أضرار السوائل، مثل انسكاب القهوة على لوحة مفاتيح حاسوبك المحمول، جرّب اتباع الخطوات التالية:


إجراءات الطوارئ خطوة بخطوة 


1. قم بإيقاف التشغيل وافصل الجهاز عن الكهرباء فوراً 

أغلق جهاز الكمبيوتر المحمول فوراً . يمكن تجنب معظم حالات انسكاب القهوة على جهاز الكمبيوتر المحمول عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر الطاقة في أسرع وقت ممكن.

اضغط باستمرار على زر التشغيل حتى تنطفئ الشاشة، ثم افصل الجهاز عن الكهرباء، وأزل البطارية إن أمكن. فالماء والكهرباء مزيج خطير ، وقد يُلحقان أضرارًا جسيمة بمكونات جهازك، مع الحرص في الوقت نفسه على حمايتك من الصدمات الكهربائية.

2. قم بإزالة الملحقات الخارجية وجفف السطح 

بعد إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر المحمول، افصل جميع الأجهزة الطرفية للحد من الضرر قدر الإمكان. أزل أي محركات أقراص USB موصولة، أو شاشات خارجية، أو فأرة، أو أقراص صلبة خارجية، أو أي شيء آخر متصل بالجهاز.

تجفيف الأجهزة الإلكترونية يشبه إلى حد ما تجفيف بقع  القهوة على الأثاث المنجد أو السجاد - لا تفرك أو تمسح، بل ربت عليها برفق وبشكل متكرر حتى يجف السطح. قد يؤدي الفرك إلى تسرب القهوة إلى داخل الكمبيوتر المحمول وانتشار السائل، لذا ربت عليها بمنشفة ورقية أو قطعة قماش وامتص أكبر قدر ممكن منها.

3. اقلب الكمبيوتر المحمول واتركه حتى يفرغ شحنه. 
إذا تسرب أي سائل إلى داخل الكمبيوتر المحمول، يمكنك تصريف أكبر قدر ممكن منه عن طريق إمالته رأسًا على عقب وتحريكه من جانب إلى آخر. سيساعدك القيام بذلك بسرعة على تجنب أعطال لوحة المفاتيح أو تلف المكونات الداخلية.

بعد تفريغ السائل، ضع الوعاء مقلوبًا ومفتوحًا، واتركه على هذه الحال لبضع دقائق. عندما يكون الوعاء على شكل حرف V مقلوب، سيتدفق السائل المحتجز بداخله تدريجيًا إلى الأسفل دون تعريض المكونات الداخلية لكمية كبيرة من السائل.

4. فك الجهاز إن أمكن 

إذا توفرت لديك الأدوات والمعرفة اللازمة ، يمكنك التعامل مع انسكاب القهوة على حاسوبك المحمول الذي لا يزال يعمل عن طريق تفكيكه. قد يؤدي تفكيك الحاسوب المحمول إلى إلغاء ضمان الشركة المصنعة ، وستحتاج على الأرجح إلى مفكات صغيرة وطريقة لتنظيمها (عادةً ما يكون هناك العديد من البراغي على السطح).

قم بتفكيك الكمبيوتر المحمول وأي مكونات مكشوفة بعناية واتركها تجف بشكل منفصل. اتركها تجف في الهواء قبل إعادة تجميع الكمبيوتر المحمول.

5. استخدم مواد ماصة وتجنب الحرارة 

ربما شاهدتَ مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر وضع الهواتف المحمولة داخل وعاء من الأرز حتى تجف. غالبًا ما تنجح هذه الطريقة لأن الأرز مادة ماصة. كما يمكن استخدام أكياس جل السيليكا إذا كانت متوفرة لديك.

اغمر جهاز الكمبيوتر المحمول في مادة ماصة للحرارة من اختيارك، واحفظه بعيدًا عن الحرارة الزائدة. قد يبدو استخدام مجفف الشعر أو المدفأة الكهربائية فكرة جيدة لتسريع عملية التجفيف، ولكن تجنب استخدامهما لأنهما قد يُلحقان الضرر بالمكونات الداخلية بسهولة.

6. انتظر 24-48 ساعة على الأقل قبل تشغيله 

رغم أنه قد ترغب في تجربة تشغيل حاسوبك المحمول عندما يبدو جافًا ، إلا أنه من الأفضل عادةً التحلي بالصبر والانتظار لمدة يوم أو يومين قبل محاولة تشغيله مرة أخرى. إذا تُرك في مواد ماصة في مكان بارد وجاف، فسيكون قد جف تمامًا بحلول ذلك الوقت.

يمكن عادةً حل مشكلة التصاق مفاتيح الكمبيوتر المحمول بسبب انسكاب القهوة بعد فترة وجيزة من تجفيفها، ولكن ضع في اعتبارك أن مستخدمي القهوة المحلاة قد يواجهون مشكلة التصاق المفاتيح بسبب تبلور السكر. قد تحتاج إلى تفكيك لوحة المفاتيح (إن أمكن) أو طلب الصيانة إذا استمرت المشكلة.

الحاسوب المحمول لوحة مفاتيح إيقاف تشغيل الجهاز مواقع التواصل الاجتماعي مفاتيح الكمبيوتر المحمول

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