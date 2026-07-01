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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جامعة القاهرة: خطة تطوير مستشفيات قصر العيني مشروع قومي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، إن قصر العيني يمثل الملاذ الآمن للمرضى في مصر، وهو صرح طبي عريق نفخر به جميعًا، ويضم قصر العيني 22 مستشفى تقدم خدمات طبية جليلة للمواطنين، وقد حان الوقت لتطوير هذه المستشفيات بالشكل الذي يليق بمكانتها.

أضاف خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ويارا مجدي، أن مشروع تطوير قصر العيني ليس مشروعًا يخص جامعة القاهرة وحدها، بل هو مشروع قومي يخص الدولة المصرية بأكملها.

وأوضح أنه بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدأنا بالفعل اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لتنفيذ المشروع، وكانت البداية بتخصيص 800 مليون جنيه، حتى نبدأ أعمال التطوير في أول مباني المشروع، وهو المبنى رقم (25)، الذي نتطلع إلى أن يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى خلال المرحلة المقبلة.

أكد أنه وُضع للمشروع جدول زمني يمتد لثلاث سنوات، وفق خطة واضحة ومحددة، كما أبرمنا تعاقدات مع عدد من شركات المقاولات التي ستتولى تنفيذ أعمال التطوير خلال المرحلة المقبلة، متابعا: "نأمل أن تُنفذ هذه الخطة وفق الجدول الزمني المحدد، بما يحقق الأهداف المرجوة، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية في قصر العيني".

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة قصر العيني

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