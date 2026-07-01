الوادي الجديد.. متابعة ميدانية لتوفير السلع المخفضة في باريس

أجرى علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة انتظام العمل بمنفذ الوحدة المحلية لـ"الشباك الواحد"، والوقوف على مدى توافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بالتوسع في توفير السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين..

واطمأن رئيس مركز باريس، خلال جولته على توافر مختلف السلع والمنتجات الأساسية بالكميات المناسبة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على جودة المعروضات واستمرار ضخ السلع بصورة منتظمة لتلبية احتياجات المواطنين، مع الالتزام بالأسعار المقررة التي تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

وشدد "نجاح" على القائمين بالمنفذ بضرورة المتابعة المستمرة للمخزون السلعي والتأكد من توافر السلع الأكثر طلبًا، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تتابع بشكل دوري أداء المنفذ ومستوى الخدمات المقدمة به.



وأكد رئيس مركز ومدينة باريس، أن المحافظة تواصل جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال دعم منافذ البيع الثابتة والمتحركة بمختلف المراكز، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق الاستقرار في الأسواق.