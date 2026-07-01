قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب متمسك بسياسة الرد بالمثل على أي استهداف من إيران
تصعيد خطير بين طهران وتل أبيب.. تهديدات متبادلة ورسائل أمريكية متفائلة من الدوحة
نقيب الفلاحين يطالب بتعويض أسر ضحايا لدغات الثعابين واعتبارهم شهداء لقمة العيش
مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة جاءت انعكاسًا لجهود الحكومة
ادّعى وجود أعمال بلطجة.. القبض على شخص نشر صوراً لمشاجرة قديمة
بدء تجهيزات إنشاء البنية الأساسية لمدينة الصحفيين
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص بالضرب على فتاة أمام مترو جسر السويس
هل الأنبياء مخيرون أم مسيرون؟.. خالد الجندي يوضح الفارق الحاسم
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام 2026 بحد أدنى 230 درجة
تحرك برلماني جديد لحل أزمة العدادات الكودية.. واستدعاء 3 وزراء
برلمانية: ربط المصريين بالخارج بالمشروعات القومية يعزز الأمن الغذائي والاستثمار
«مبابي»: ميسي سيسجل المزيد من الأهداف لكنني أريد الكأس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد.. متابعة ميدانية لتوفير السلع المخفضة في باريس

منافذ البيع
منافذ البيع
منصور ابوالعلمين

أجرى علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة انتظام العمل بمنفذ الوحدة المحلية لـ"الشباك الواحد"، والوقوف على مدى توافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بالتوسع في توفير السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين..

واطمأن رئيس مركز باريس، خلال جولته على توافر مختلف السلع والمنتجات الأساسية بالكميات المناسبة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على جودة المعروضات واستمرار ضخ السلع بصورة منتظمة لتلبية احتياجات المواطنين، مع الالتزام بالأسعار المقررة التي تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

وشدد "نجاح" على القائمين بالمنفذ بضرورة المتابعة المستمرة للمخزون السلعي والتأكد من توافر السلع الأكثر طلبًا، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تتابع بشكل دوري أداء المنفذ ومستوى الخدمات المقدمة به.


وأكد رئيس مركز ومدينة باريس، أن المحافظة تواصل جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال دعم منافذ البيع الثابتة والمتحركة بمختلف المراكز، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد منافذ بيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

مشغولات ذهبية

عمّقت الخسائر .. مفاجأة في سعر أعلى جرام ذهب الآن بمصر

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

منتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا لكرة السلة

منتخب مصر يفوز على ليبيا في البطولة العربية لكرة السلة للشباب بتونس

سيف الدين الجزيري

ضربة جديدة للزمالك.. سيف الدين الجزيري يتقدم بشكوى رسمية للمطالبة بمستحقاته

جاكيه

جاكيه يكشف سبب انتقاله إلى ليفربول: سأتعلم من فان دايك ومتحمس لبداية المشوار

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد