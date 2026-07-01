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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

239 مخالفة تموينية وضبط سلع متنوعة بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والأنشطة التجارية خلال شهر يونيو 2026، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على جودة السلع والخدمات المقدمة لهم.

وأعلنت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملات التموينية التي نُفذت بمختلف مراكز المحافظة أسفرت عن تحرير 239 محضرًا ومخالفة تموينية متنوعة، وذلك ضمن خطة المديرية المستمرة لمتابعة الأسواق والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية والمخابز بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل.

وأوضحت وكيل تموين الوادي الجديد، أن الحملات الرقابية على المخابز البلدية المدعمة أسفرت عن تحرير 39 مخالفة تموينية، شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود ميزان، والتوقف عن العمل دون مبرر، والتصرف في أرصدة الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم نظافة المخبز، وعدم وجود قائمة إعلان بالبيانات المقررة.


وأضافت الدكتورة سلوى مصطفى، أن الحملات المكثفة على الأسواق والمحلات التجارية أسفرت عن تحرير 200 محضر تمويني لمخالفات متنوعة، تضمنت عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر، والغش التجاري، ونقص البيانات المدونة على السلع، وغلق النشاط دون إخطار، وعدم وجود قوائم بيانات أو إعلانات للأسعار، وعدم إعلان أسعار المقررات التموينية، وعدم وجود سجل للزيارات بالمحال التجارية.

وفيما يتعلق بالمضبوطات، تمكنت الحملات من ضبط كميات متنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية المخالفة، حيث شملت المضبوطات الغذائية 40 رغيف خبز بلدي مدعم، و15 كيلو و200 جرام من الأسماك مختلفة الأنواع، و8 شكائر أرز ممتاز، و3 برطمانات سمن بقري وجاموسي، و47 عبوة جبن مختلفة الأنواع، و19 ساندوتش كرواسون فيتا ودومتي، وزجاجة خل تفاح، و8 أكياس بسبوسة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط عدد من السلع غير الغذائية المخالفة، تضمنت 268 علبة سجائر مختلفة الأنواع، و25 كيس مسحوق غسيل، و11 زجاجة عطر، و9 عبوات فازلين، و145 عبوة دهانات وغراء ودوكو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والمضبوطات، وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات..

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