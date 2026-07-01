الوزراء: وصلنا إلى المستهدف بقيد 20 شركة مملوكة للدولة قيدا مؤقتا في البورصة

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات هامة فيما يخص صندوق النقد الدولي.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن تم إضافة القيد المؤقت لأربع شركات اضافيه في البورصة، وبالتالي وصلنا للمستهدف والوصول إلى 20 شركة.

واسترسل: القيد المؤقت هو أول خطوة تتخذها الدولة لطرح الشركات في البورصة، مشددا على أن الطرح لا يعني بيع الشركات، ونستهدف من طرحها الحصول على أعلى عائد.

وأكد على أن الدولة المصرية ستظل مستمرة في هذا الإجراء، وبنهاية العام سنقوم بطرح العديد من الشركات في البورصة بالفعل.