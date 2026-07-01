الدنمارك تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

أعلنت الدنمارك عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 670 مليون دولار، في إطار مواصلة دعمها لكييف في مواجهة روسيا.

وأفادت تقارير بأن حزمة المساعدات تتضمن ذخائر وأسلحة، إضافة إلى تخصيص نحو 1.3 مليار كرونة دنماركية لدعم وتمويل الصناعات الدفاعية الأوكرانية، وبالإضافة إلى هذه الحزمة، يصل إجمالي الدعم الدنماركي لأوكرانيا إلى قرابة 80 مليار كرونة دنماركية.

وكان وزير دفاع أوكرانيا ونظيره الدنماركي، قد وقعا في 24 يونيو 2025، خطابا ضمن مبادرة "ابنِ مع أوكرانيا"، التي تنص على تصدير التقنيات الدفاعية الأوكرانية وإنشاء مرافق إنتاج خارج البلاد.

كما أبرمت أوكرانيا والدنمارك، في شهر يوليو 2025 ، اتفاقا يمنح لشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية تصدير تقنياتها في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.