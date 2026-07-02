قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دغموم ومخلوف.. أمير هشام يكشف كواليس صفقة الأهلي والمصري التبادلية
كييف تتعرض لهجوم بصواريخ باليستية وسط تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية
بعد ريمونتادا مثيرة.. بلجيكا تنتزع بطاقة التأهل بفوز قاتل على السنغال
دعاء في جوف الليل.. أوقات مباركة اغتنمها لقضاء الحوائج
استجابة للقطاع الخاص.. مدبولي يعلن تعديل قانون التأمين الصحي الشامل بشأن "المساهمة التكافلية"
وانج يي يدعو الولايات المتحدة إلى التعامل مع ملف تايوان "بأقصى درجات الحذر"
مشهد صادم.. زوجة أب تعتدي على طفلين أمام والدهما دون تدخل
استمرار الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم الخميس
الخارجية القطرية: تقدم إيجابي في تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
أوكرانيا.. الدفاعات تتصدى لهجمات بمسيّرات روسية وسقوط حطام في منطقتين بكييف
بالأسماء.. المستشار محمود أبو الدهب يعلن التشكيل الجديد لمجلس الدولة
بلجيكا تعود من بعيد أمام السنغال.. والأشواط الإضافية تحسم بطاقة التأهل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد موافقة البرلمان.. خريطة جديدة لضريبة التصرفات العقارية تحدد الخاضعين والمعفيين

التصرفات العقارية
التصرفات العقارية
حسن رضوان

مع إقرار مجلس النواب نهائيًا تعديلات قانون الضريبة على الدخل، أعيدت صياغة عدد من الأحكام المنظمة لضريبة التصرفات العقارية، في خطوة تستهدف إحكام تنظيم السوق العقارية، وتقليل النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، مع وضع ضوابط أكثر وضوحًا لاحتساب الضريبة وتحديد الحالات الخاضعة والمعفاة منها.

 وتضمنت التعديلات قواعد جديدة تحدد متى يُعد التصرف العقاري نشاطًا استثماريًا، ومتى يظل في إطار الاستخدام الشخصي بعيدًا عن الالتزامات الضريبية.

رسمت التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على الدخل، والتي وافق عليها مجلس النواب بصورة نهائية، إطارًا أكثر وضوحًا لضريبة التصرفات العقارية، من خلال تحديد نطاق تطبيقها، وآلية احتسابها، والحالات المستثناة من الخضوع لها، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار في المعاملات العقارية.

من يخضع لضريبة التصرفات العقارية؟

وفقًا للتعديلات، تُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، سواء انصب التصرف على العقار بالكامل أو جزء منه أو وحدة سكنية، وسواء كان عقد البيع مشهرًا أو غير مشهر.

وفي المقابل، استثنى القانون العقارات والأراضي الواقعة داخل القرى من الخضوع لهذه الضريبة، كما أكد أن تكرار التصرفات العقارية لا يُعد في حد ذاته احترافًا للنشاط، ما لم تثبت مصلحة الضرائب أن الهدف من هذه التصرفات هو الاتجار وتحقيق الربح.

متى لا يُعتبر التصرف نشاطًا تجاريًا؟

أوضحت التعديلات أن بيع العقار أو الأرض الموروثة لا يُعد احترافًا للنشاط العقاري، سواء تم بيعها كما هي أو بعد إقامة مبانٍ عليها للاستخدام الشخصي.

كما لا يُعتبر بيع الشخص للعقار المخصص لاستخدامه الشخصي نشاطًا تجاريًا، حتى مع تكرار البيع، إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب أن التصرفات تمت بقصد الاستثمار والاتجار.

آلية احتساب الضريبة

اعتمد القانون القيمة الواردة في عقد التصرف كأساس لاحتساب الضريبة، وفي حال اعتراض مصلحة الضرائب على القيمة المثبتة بالعقد، تتحمل هي وحدها مسؤولية إثبات عدم صحتها.

وألزم القانون البائع بسداد الضريبة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التصرف، مع استحقاق مقابل تأخير إذا انقضت المهلة المحددة دون السداد.

التصرفات الخاضعة للضريبة

تشمل الضريبة جميع التصرفات التي تتم من خلال البيع أو الوصية أو الهبة أو التبرع لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج، بالإضافة إلى تقرير حق الانتفاع بالعقار أو تأجيره لمدة تتجاوز خمسين عامًا.

الحالات المعفاة من الضريبة

حدد القانون عددًا من التصرفات التي تتمتع بالإعفاء، أبرزها:

  • البيوع الجبرية الإدارية أو القضائية.
  • نزع الملكية للمنفعة العامة أو لأغراض التحسين.
  • التبرعات والهبات للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الجهات العامة والمشروعات ذات النفع العام.
  • تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة خمس سنوات.

منع الازدواج الضريبي

وأجازت التعديلات خصم ضريبة التصرفات العقارية المسددة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول إذا ثبت احترافه للنشاط العقاري وخضوعه لضريبة الدخل، بما يمنع فرض الضريبة مرتين على النشاط ذاته.

كما تضمنت التعديلات استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من ضريبة الدخل، في إطار دعم سوق المال وتعزيز جاذبيته للاستثمار.

مجلس النواب قانون الضريبة على الدخل التصرفات العقارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مجانًا في كأس العالم 2026

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مباشر مجانًا في كأس العالم 2026

أرشيفية

إلحق اشتري.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن محصول البطاطس

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: عودة التسعير التلقائي للمواد البترولية

زيادة أسعار الكهرباء

رسمياً.. زيادة أسعار الكهرباء 20% لهذه الفئات

الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة منسوبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالمهندسين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

النقل: إنفاق 366 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد.. فيديو

صورة أرشيفية

طارق يحيى: حسام حسن قد يعوض غياب فتوح بإشراك كريم حافظ.. فيديو

سفير كندا:

سفير كندا: المصريون ملأوا شوارع كندا.. وكرة القدم صنعت أجواءً استثنائية خلال كأس العالم

بالصور

لوك كاجوال.. منة فضالي تستعرض جمالها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

أسعار سوزوكي سويفت المستعملة في مصر

سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏

أحدث 5 سيارات فرنسية موديل 2026 في مصر

سيارات فرنسية
سيارات فرنسية
سيارات فرنسية

بي أم دبليو ‎تكشف عن iX3‎‏ الجديدة كليا كأول طرازات ‏Neue Klasse‏ في مصر

السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان الأيام اللي جاية

4×4 تحت الصفر

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد