الأردن يطلق قافلة مساعدات طبية وإنسانية إلى مستشفاه الميداني في نابلس بالضفة الغربية

أطلقت القوات المسلحة الأردنية، اليوم /الأربعاء/، قافلة مساعدات إغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني في مدينة نابلس بالضفة الغربية، محمّلة بمواد طبية وإنسانية وإغاثية، في إطار الجهود الأردنية المستمرة لدعم الفلسطينيين وتعزيز قدرة المستشفى على تقديم خدماته الصحية والعلاجية.

وتضم القافلة خمس شاحنات محملة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، قامت مديرية التموين والنقل الملكي بتجهيزها، بهدف دعم جاهزية المستشفى وضمان استمرار عملياته الطبية وتلبية احتياجاته التشغيلية.

ويواصل المستشفى الميداني الأردني في نابلس أداء مهامه الإنسانية والطبية من خلال طواقم متخصصة من الأطباء والممرضين والفنيين، حيث يقدم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن إرسال القافلة يأتي ضمن جهودها المتواصلة لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتنفيذًا للتوجيهات الملكية الهادفة إلى تقديم المساندة الإنسانية وتعزيز قدرة المؤسسات الطبية على مواصلة أداء مهامها وتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين.