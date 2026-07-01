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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ السويس يعتمد رسمياً تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 222 درجة للقبول

محافظ السويس
محافظ السويس
أ ش أ

 اعتمد محافظ السويس اللواء هاني رشاد، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام والخاص، وذلك خلال لقائه ثريا منصور، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، في إطار الإستعدادات النهائية لإنطلاق العام الدراسى الجديد.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة الحكومية بواقع 222 درجة، فيما تحدد الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الخاصة عند 190 درجة، وفقآ للدراسة التى أعدتها مديرية التربية والتعليم، وبما يتوافق مع نسب النجاح والطاقة الإستيعابية للمدارس على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ السويس أن تحديد درجات القبول جاء بعد دراسة دقيقة للإحصاءات الخاصة بنتائج الشهادة الإعدادية، وعدد الطلاب الناجحين، والأماكن المتاحة داخل المدارس، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الإلتزام الكامل بالكثافات الطلابية المقررة داخل الفصول.

وشدد على ضرورة تيسير جميع إجراءات التقديم، وتقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور والطلاب؛ بما يضمن إنجاز عملية التنسيق بسهولة ويسر، مع الإلتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية التعليمية.

من جانبها، أوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، أن التقديم للصف الأول الثانوي سيبدأ إلكترونيآ من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، يعقبه تسليم الملفات الورقية بالمدارس عقب إعلان قبول الطلبات، وفق الجدول الزمنى والإجراءات التي تحددها الوزارة.

محافظ السويس تنسيق القبول الثانوى العام والخاص

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