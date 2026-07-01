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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير أستراليا: أحب الحواوشي والمشويات.. والفسيخ ليس خياري المفضل

سفير أستراليا:
سفير أستراليا:
رحمة سمير

كشف الدكتور أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى مصر، عن أبرز الأكلات المصرية التي حرص على تجربتها خلال فترة عمله في القاهرة، مؤكدًا أنه أصبح من محبي الحواوشي والمشويات، بينما لم يكن الفسيخ ضمن أطباقه المفضلة، في حين أشاد السفير الكندي بالطعمية والكشري.

السفير الأسترالي يجرب أشهر الأكلات المصرية

وقال السفير خلال برنامج يحدث في إنه حرص على تذوق عدد كبير من الأكلات المصرية، منها الكشري، والحواوشي، والفسيخ، والرنجة، مؤكدًا أن تجربة المطبخ المحلي تعد جزءًا مهمًا من عمل أي دبلوماسي.

الفسيخ ليس المفضل.. والرنجة أقرب إليه

وأوضح أنه إذا أُتيح له الاختيار فلن يختار الفسيخ مرة أخرى، لكنه يفضل الرنجة، مشيرًا إلى أن مذاقها أقرب إليه مقارنة بالفسيخ، رغم وجود بعض أنواع الأسماك المملحة في أوروبا.

الحواوشي والمشويات في الصدارة

وأكد السفير أن الحواوشي والمشويات من أكثر الأكلات المصرية التي نالت إعجابه، لافتًا إلى أنه أصبح يفضل الأكلات الشعبية المصرية خلال إقامته في القاهرة.

الملوخية ليست ضمن قائمته

وأشار إلى أنه لا يفضل الملوخية، معتبرًا أن اختلاف الأذواق أمر طبيعي، خاصة مع تنوع المطبخ المصري.

السفير الكندي يعشق الكشري والطعمية

وخلال الحوار، أشار مقدما البرنامج إلى أن السفير الكندي لدى مصر من محبي الكشري والطعمية، في مشهد يعكس اهتمام السفراء بتجربة الأطعمة المصرية الشعبية والتعرف على الثقافة المحلية.

الكوشري الرنجة الملوخية الأطعمة_الشعبية الفسيخ

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