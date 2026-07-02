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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية

النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وإزالة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للتنسيق المشترك بين الجانبين.

وشهد اللقاء حضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.
 

شراكة لدعم الصناعة
 

وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة العمل تمثل شريكًا أصيلًا لوزارة الصناعة في توفير العمالة الصناعية المدربة وإرساء القواعد المهنية السليمة داخل المنشآت الصناعية، فضلًا عن رفع وعي المصنعين والعمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن الاجتماعات الدورية بين الوزارتين تستهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يدعم جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية.
 

تيسير الإجراءات
 

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تركز حاليًا على تيسير جميع الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، بما يختصر الوقت والجهد أمام المستثمرين.
وأضاف أن تبسيط الإجراءات سيسهم في جذب صغار المستثمرين للاستثمار في القطاع الصناعي، فضلًا عن استقطاب العمالة الماهرة للعمل بالمصانع من خلال توفير وظائف لائقة ومنتجة، بدلاً من الاتجاه إلى أنشطة الكسب السريع.
 

حوار اجتماعي مستمر
 

ومن جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تنتهج سياسة تقوم على التشاور والتنسيق المستمر مع جميع الشركاء، من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، انطلاقًا من الإيمان بأن الحوار الاجتماعي يمثل الركيزة الأساسية لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن هذا النهج يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودفع جهود التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل الثلاثة، ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة مختلف قضايا العمل والتشغيل بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
 

دعم المستثمرين
 

وأوضح وزير العمل أن هذا النموذج حظي بإشادة العديد من المؤسسات الدولية، لما يجسده من شراكة حقيقية في صياغة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على التواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه بيئة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى دعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
 

تدريب وسلامة مهنية
 

وأكد حسن رداد أن وزارة العمل تواصل جهودها لتوفير العمالة الماهرة والمدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب نشر ودعم ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تدعم استقرار علاقات العمل، وتسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي.

الاستثمارات الصناعية التنمية الاقتصادية الصادرات الصناعية النائب ناجي الشهابي وزير الصناعة

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