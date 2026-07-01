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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية تدعم المشروعات الاستراتيجية..ونواب: الحل في زيادة معدلات الصناعة والتصدير

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
معتز الخصوصي

أمين سر اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر

نائب يشيد بتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية تدعم المشروعات الاستراتيجية

نائب: هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل
 

أشاد عدد من النواب بما أعلنت عنه هيئة الاستثمار بشأن توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية تدعم المشروعات الاستراتيجية ، وأكدوا أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بما أعلنت عنه هيئة الاستثمار بشأن توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية تدعم المشروعات الاستراتيجية.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وقال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

واستقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة سعودية للعقارات، لبحث مستجدات تنفيذ مشروع "برج فوربس العالمي" بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية وتعزيز التواصل المستمر مع المستثمرين.

وأكد الدكتور محمد عوض أن الوزارة والهيئة توليان اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الاستثمارية الكبرى لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مشروع "برج فوربس العالمي" يعد من المشروعات النوعية التي تدعم رؤية الدولة لتحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

تطوير الخدمات الاستثمارية

وقال إن الهيئة تواصل تطوير الخدمات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات، مع العمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار المصري.

وشهد اللقاء استعراض مستجدات المشروع، الذي يُقام بمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات مستهدفة تبلغ مليار دولار، ويستهدف إنشاء مركز عالمي للأعمال والخدمات المالية، واستقطاب الشركات العالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

وناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، واستقطاب الشركات العالمية، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

من جانبه، أعرب الدكتور ماجد مرعي عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار، مؤكدًا أن الشركة تعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الاستثمارية بالمنطقة، وأن مشروع "برج فوربس العالمي" يمثل منصة لجذب الاستثمارات الدولية في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية.

وأضاف أن الشركة تتطلع إلى مواصلة التعاون مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة، واستكمال الإجراءات الخاصة بمشروع قانون حي المال والأعمال، بما يدعم تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لاستكمال الإجراءات اللازمة وتفعيل الرخصة الذهبية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروع، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

النواب هيئة الاستثمار المشروعات الاستراتيجية العملة الصعبة التصدير

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