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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين سر اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر

أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ
أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

واستقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة ماجنوم السعودية للعقارات برئاسة الدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث مستجدات تنفيذ مشروع "برج فوربس العالمي" بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية وتعزيز التواصل المستمر مع المستثمرين.

وأكد الدكتور محمد عوض أن الوزارة والهيئة توليان اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الاستثمارية الكبرى لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مشروع "برج فوربس العالمي" يعد من المشروعات النوعية التي تدعم رؤية الدولة لتحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

تطوير الخدمات الاستثمارية

وقال إن الهيئة تواصل تطوير الخدمات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات، مع العمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار المصري.

وشهد اللقاء استعراض مستجدات المشروع، الذي يُقام بمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات مستهدفة تبلغ مليار دولار، ويستهدف إنشاء مركز عالمي للأعمال والخدمات المالية، واستقطاب الشركات العالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

وناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، واستقطاب الشركات العالمية، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

من جانبه، أعرب الدكتور ماجد مرعي عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار، مؤكدًا أن الشركة تعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الاستثمارية بالمنطقة، وأن مشروع "برج فوربس العالمي" يمثل منصة لجذب الاستثمارات الدولية في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية.

وأضاف أن الشركة تتطلع إلى مواصلة التعاون مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة، واستكمال الإجراءات الخاصة بمشروع قانون حي المال والأعمال، بما يدعم تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لاستكمال الإجراءات اللازمة وتفعيل الرخصة الذهبية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروع، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

العملة الصعبة زيادة التصدير الصناعة توطين صناعة مستلزمات الإنتاج الأسواق الخارجية

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