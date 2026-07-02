إصابة طالب في حادث دراجة نارية قبل دخوله لجنة الثانوية العامة ببنها ونقله للمستشفى

أصيب طالب بالصف الثالث الثانوي العام، اليوم، إثر تعرضه لحادث سقوط من دراجة نارية أثناء توجهه لأداء امتحانات الثانوية العامة، وذلك قبل دخوله لجنة أنس بن مالك بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا بإصابة الطالب، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع الواقعة، حيث جرى نقله إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بعد إصابته بجرح قطعي ونزيف دموي.



وتبين من الفحص أن الطالب يُدعى زياد أ. ع.، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وأصيب إثر سقوطه من دراجة نارية خلال توجهه إلى لجنة الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما يخضع للرعاية الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.