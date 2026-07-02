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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة 29 لإزالة التعديات ببني سويف

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصل محافظة بني سويف،جهودها في تنفيذ حملات المرحلة الثالثة من الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بدأت السبت الماضي ، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراض أملاك الدولة

وبحسب التقرير الذي أعدته إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، فقد بلغ العدد الإجمالي لحالات التعدي التي تم إزالتها، ضمن حملات تلك المرحلة 69 حالة منها ( 23 حالة تعد على أراض أملاك دولة + 46 حالة تعد على أراضي زراعية)

وكان اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، قد كلف السكرتير العام كامل على غطاس، بمتابعة سير العمل في حملات الموجة الــ29، والتي يتم تنفيذها على مدار أشهر "مايو، يونيو، يوليو" عبر 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 مايو إلى 19 يونيو الماضي،وتختتم بالمرحلة الثالثة "الحالية" والتي يجرى تنفيذها في المدة من 27 يونيو إلى 17 يوليو الشهر الجاري

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

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