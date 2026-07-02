نحو مجتمعات حضارية متكاملة.. محافظ البحر الأحمر يتفقد مشروع المساكن البديلة للعشوائيات بـ«الكلاحين» ويوجّه بسرعة تسليم الوحدات لمستحقيها

​أجرى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية موسعة لمشروع المساكن البديلة، بمنطقة "الكلاحين" بمدينة القصير.. ليستهدف هذا المشروع القومي، تسكين الأسر المنقولة من المناطق العشوائية ذات الخطورة، وذلك في إطار خطة الدولة المتكاملة لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالقضاء على العشوائيات ونقل الأهالي إلى بيئة سكنية تليق بهم.

​وتفقد محافظ البحر الأحمر، الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تشييدها وبنائها بالكامل، حيث تابع مدى جاهزية المرافق الأساسية الملحقة بالمشروع والتي تشمل شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والتغذية الكهربائية، بالإضافة إلى رصف الطرق الداخلية، وذلك للاطمئنان على استكمال كافة اللوجستيات اللازمة وإزالة أي معوقات فنية قبل البدء الفعلي في عملية التسكين والتشغيل التام للموقع.

​وعقب جولة المعاينة الميدانية، أصدر الدكتور وليد البرقي توجيهات لرئيس المدينة واللجنة المشرفة على الملف بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية المتبقية، والبدء الفوري في جدول زمني مضغوط لتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الأسر التي تم حصرها، مشدداً على تذليل أي عقبات بيروقراطية قد تؤخر نيل المواطنين لمساكنهم الجديدة.

​وأكد البرقي، أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الدولة ليس مجرد نقل الأسر من مكان لآخر، بل تأسيس مجتمع عمراني حضاري متكامل يتوفر به كافة الخدمات والاحتياجات اليومية، مشيراً إلى أن التخطيط يراعي إنشاء أسواق تجارية، ومنافذ خدمية تضمن استقرار المواطنين وسهولة حصولهم على متطلباتهم اليومية بمرونة .

​وشدد الدكتور وليد البرقي على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضع ملف القضاء على المناطق غير الآمنة وتطوير العشوائيات على رأس أولوياتها، مؤكداً أن سرعة تسليم هذه الوحدات يعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين والانتقال بهم إلى بيئة سكنية تليق بالكرامة الإنسانية وبتاريخ مدن محافظة البحر الأحمر العريقة.

رافق الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، خلال جولته الميدانية الموسعة بمدينة القصير عدد من القيادات التنفيذية والبرلمانية بالمحافظة؛ جاء في مقدمتهم السكرتير العام للمحافظة، و رئيس مدينة القصير إلى جانب مدير مكتب المحافظ، ، كما شهدت الجولة حضور أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المدينة وتنسيق الجهود المشتركة بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية لخدمة المواطنين.