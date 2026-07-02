خبير: مصر انتقلت من أزمة انقطاع الكهرباء إلى مضاعفة إنتاج الطاقة

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، خبير التنمية المستدامة، أن قطاع الطاقة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما نجحت الدولة في مضاعفة قدراتها الإنتاجية من الكهرباء في أقل من عقد، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنتاج قبل عام 2014 كان يقدر بنحو 31 ألف ميجاوات فقط.



أزمة حادة في قطاع الكهرباء

وأوضح عبد الفتاح، خلال استضافته في برنامج «ناسنا» المذاع عبر فضائية «المحور»، أن مصر كانت تعاني قبل عام 2014 من أزمة حادة في قطاع الكهرباء، تمثلت في الانقطاعات المتكررة للتيار لساعات طويلة يوميًا، نتيجة الاعتماد بشكل شبه كامل على المشتقات البترولية كمصدر رئيسي للطاقة، إلى جانب محدودية مساهمة الطاقة المتجددة وغياب التخطيط الكافي لعمليات التطوير والصيانة.

وأشار إلى أن نقطة التحول جاءت مع إطلاق «رؤية مصر 2030» عام 2015، والتي تضمنت استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمنه واستدامته، قبل أن يتم تحديثها لاحقًا ضمن «رؤية 2035»، التي استهدفت زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

مستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة



وأضاف أن الدولة رفعت مستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة من 42% إلى 45% بحلول عام 2028، في خطوة تعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات وتوجه الدولة نحو تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.



التخطيط الاستراتيجي ورؤية الدولة

وشدد خبير التنمية المستدامة على أن التخطيط الاستراتيجي ورؤية الدولة طويلة المدى أسهما في بناء بنية تحتية قوية لقطاع الطاقة، وتوسيع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتوافق مع الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها مصر، الأمر الذي عزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.