ضربة لمتلاعبي الدعم.. ضبط 9837 بطاقة تموين داخل مخابز ومنافذ في 14محافظة

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة الميدانية على مختلف الأنشطة التموينية، واصلت أجهزة الرقابة بالوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على المخابز البلدية، وتجار التموين، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، ومستودعات الدقيق، بهدف ضبط المخالفات والتصدي لظاهرة تجميع البطاقات التموينية، بما يضمن الحفاظ على المال العام، وصون منظومة الدعم، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأسفرت الحملات عن ضبط 9837 بطاقة تموينية تم تجميعها بالمخالفة للقانون داخل عدد من المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية في 14 محافظة، وذلك على النحو التالي:

- محافظة القليوبية: ضبط 487 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بناحية قرقشندة التابعة لإدارة تموين قها.

- محافظة شمال سيناء: ضبط 156 بطاقة تموينية لدى أحد تجار التموين التابعين لمكتب تموين أول العريش.

- محافظة أسيوط: ضبط 3953 بطاقة تموينية داخل عدد من المنافذ التموينية والمخابز بمراكز البداري وديروط وأبنوب والفتح ومنفلوط.

- محافظة الإسكندرية: ضبط 1139 بطاقة تموينية داخل عدد من منافذ صرف السلع التموينية.

- محافظة البحر الأحمر: ضبط 123 بطاقة تموينية داخل عدد من المخابز.

- محافظة المنوفية: ضبط 435 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية.

- محافظة الغربية: ضبط 266 بطاقة تموينية بحوزة أحد المخابز البلدية بمركز المحلة.

- محافظة قنا: ضبط 389 بطاقة تموينية داخل منافذ صرف السلع التموينية وعدد من المخابز.

- محافظة مطروح: ضبط 350 بطاقة تموينية.

- محافظة الأقصر: ضبط 666 بطاقة تموينية.

- محافظة المنيا: ضبط 1039 بطاقة تموينية داخل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

- محافظة دمياط: ضبط 427 بطاقة تموينية داخل عدد من المخابز.

- محافظة الفيوم: ضبط 157 بطاقة تموينية داخل عدد من المخابز.

- محافظة الدقهلية: ضبط 250 بطاقة تموينية داخل عدد من المخابز.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة، وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة، مع التحفظ على البطاقات التموينية المضبوطة.

وشددت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للتصدي لكافة صور التلاعب بمنظومة الدعم، ومنع تجميع البطاقات التموينية أو استخدامها بالمخالفة للقانون، بما يضمن حماية المال العام، وصون حقوق المواطنين، وإحكام الرقابة على منظومة الدعم.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بمنظومة الدعم أو الاستيلاء على حقوق المواطنين، وأن أجهزة الرقابة ستواصل تنفيذ حملات يومية ومفاجئة على جميع المنشآت التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة، بما يعزز حوكمة منظومة الدعم، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويحافظ على حقوق المواطنين ومقدرات الدولة.