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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربات متلاحقة لمافيا الدعم في الغربية.. ضبط 308 بطاقات تموينية وماكينة مخبز و4 آلاف رغيف

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وبقيادة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، حيث أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من الوقائع التي استهدفت التلاعب بمنظومة الدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

حملات رقابية 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس منظومة الدعم أو حقوق المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بكافة المراكز والمدن لضبط أي محاولات للاستيلاء على المال العام أو التربح من السلع المدعمة. وأضاف أن الدولة تولي ملف الدعم اهتمامًا كبيرًا، وأن الأجهزة التنفيذية تتعامل بمنتهى الحسم مع كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة الخبز المدعم، حفاظًا على حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.

تحرك تنفيذي 

وفي هذا الإطار، نجحت حملة مكبرة برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل الوزارة، والدكتور محمد أبو عيطة وكيل المديرية، وبمشاركة مفتشي المديرية، في ضبط أحد المخابز البلدية بمركز طنطا وبحوزته 308 بطاقات تموينية بالمخالفة للتعليمات، بقصد استخدامها في التلاعب بمنظومة صرف الخبز والاستيلاء على الدعم، كما تم تحرير محضر لتصرفه في 3 شكاير دقيق بلدي مدعم. وفي سياق متصل، تمكنت حملة لإدارة تموين السنطة من ضبط أحد الأشخاص داخل إحدى العزب التابعة للمركز، وبحوزته ماكينة تشغيل خاصة بأحد المخابز البلدية التابعة لمركز سمنود، إلى جانب 9 بطاقات تموينية و4 آلاف رغيف خبز سياحي يتم صرفها بديلًا عن الخبز البلدي المدعم، في مخالفة تهدف إلى الاستيلاء على الدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ردع مخالفين 

كما أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها الإدارات التموينية بمختلف مراكز المحافظة عن تحرير 65 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت 24 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين والمخابز، و4 محاضر لعدم وجود لوحة مواعيد أو بيانات تشغيل، ومحضرًا لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و17 محضرًا للتوقف الكلي أو الجزئي عن الإنتاج دون إذن، بالإضافة إلى محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، وذلك في إطار استمرار جهود مديرية التموين لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم وصون المال العام.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات رقابية تموينية ردع مخالفين

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