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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة: الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة محطة "العمدة صالح"

مياه القناة : الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة محطة " العمدة صالح "
مياه القناة : الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة محطة " العمدة صالح "
محمد الغزاوى

أعلن اللواء أ ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء تماما من كافة أعمال رفع كفاءة وصيانة وتأهيل محطة مياه "العمدة صالح"، وذلك في أطار توجيهات المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالارتقاء بكفاءة منظومة مياه الشرب، ورفع كفاءتها التشغيلية.

وقال اللواء أحمد رمضان، أن أعمال إعادة تأهيل محطة " العمدة صالح" شملت تغيير الوسط الترشيحي لرفع كفاءة عمليات الترشيح ،وتحسين جودة المياه المنتجة، إلى جانب إحلال وتجديد المروقات واستبدال ألواح اللاميلا، بما يعزز كفاءة عمليات الترسيب، ورفع كفاءة إزالة المواد العالقة، ويساهم في تحسين الأداء التشغيلي للمحطة، ورفع كفاءة الخزان الرئيسي للمحطة، إلى جانب إحلال وتجديد الأعمال الكهربائية، لتعزيز كفاءة منظومة التشغيل، ورفع كفاءة مكونات المحطة.

مياه القناة : الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة محطة " العمدة صالح "

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن محطة مياه "العمدة صالح" تبلغ طاقتها التصميمية 4000 متر مكعب يوميًا، وتخدم مناطق عزبة السوق، وعزبة جود، وعزبة المريه، وعزبة أبو هيبة، والشيخة سالمة، ومنطقة العمارات، وعزبة المسبغ، وعزبة الجبالي، وعزبة أبو عرفة، ومشروع الضبعية، مؤكداً أن أعمال رفع كفاءة وصيانة محطة " العمدة صالح" يجعل أعمال إعادة التأهيل بها خطوة هامة لدعم منظومة مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما أضاف اللواء أحمد رمضان، أننا مستمرون في تنفيذ خطط التطوير بمحطات مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من خلال برامج الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة ، بما يساهم في تعزيز كفاءة التشغيل، والحفاظ على جودة المياه المنتجة، وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين، بما يواكب خطط الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات، سواء محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، الالتزام الكامل بتنفيذ برامج الصيانة الوقائية للمحطات والروافع والشبكات، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد، مع تكثيف أعمال الصيانة الاستباقية ورفع كفاءة المعدات، بما يساهم في تقليل الأعطال المفاجئة وضمان استدامة التشغيل، موضحا أن جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، لافتا على الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات التشغيل القياسية، والتوسع في أعمال الرقابة.

القناة مياه الشرب والصرف الصحي مياه القناة محافظات القناة

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