محافظ الوادي الجديد تبحث إطلاق المنصة الرقمية لصندوق استصلاح الأراضي

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد إحدى الشركات الخاصة للحلول المتكاملة برئاسة الدكتور محمد عبد الفضيل الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات.



تنفيذ المنصة الرقمية لصندوق استصلاح الأراضي

وأكدت محافظ الوادي الجديد، أنه اللقاء يهدف إلى متابعة مستجدات تنفيذ المنصة الرقمية لصندوق استصلاح الأراضي، في إطار جهود المحافظة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين.

وتناول اللقاء مناقشة سرعة الانتهاء من الإجراءات والمتطلبات الفنية والإدارية المتبقية تمهيدًا لإطلاق المنصة، مع التأكيد على أهمية البدء في التشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة؛ لضمان جاهزيتها وكفاءة أدائها قبل الإطلاق الرسمي. مشددةً على التنسيق بين جميع الجهات المعنية، والانتهاء من الأعمال المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.