قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدًا الجمعة 3 يوليو 2026.. حرارة مرتفعة ورطوبة أعلى
إعلان قائمة منتخب مصر للكرة النسائية.. وانطلاق معسكر يوليو استعدادًا لأمم أفريقيا
منعطف تاريخي للفراعنة في المونديال.. تردد القنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم
ناقد رياضي يكشف كواليس مشادة إبراهيم حسن بفندق المنتخب
زيادة الأجور 9 مرات.. مراحل تطور مرتبات العاملين في الدولة بعهد الرئيس السيسي
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة غدا واضطراب الملاحة البحرية
مصطفى بكري يطالب بإطلاق أسماء شهداء حريق منشية ناصر على الشوارع
بعد تصريحاته الجدلية .. محمد الصباغ يعتذر رسميًا لأم كلثوم وأسرتها
مصطفى بكري يكشف تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية
مشادة إبراهيم حسن داخل مقر إقامة منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا.. وتدخل الأمن الأمريكي لاحتواء الموقف
هل الإساءة إلى الوطن حرام ويُحاسب عليها الإنسان؟.. أمين الفتوى يجيب
غارة مسيرة تهز النبطية.. إسرائيل تستهدف محيط مستشفى وتحليق مكثف بجنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائبة جيلان أحمد: زيادة الأجور والعلاوات خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية

النائبة جيلان أحمد
النائبة جيلان أحمد
عبد الرحمن سرحان

أشادت الدكتورة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بـ مجلس النواب، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون بشأن تحديد نسب العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين  بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام الدولة الخاصة بزيادة دخول العاملين، مؤكدة أنها تعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

رفع الحد الأدنى للأجور

وقالت النائبة جيلان أحمد،  إن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب إقرار العلاوات وزيادة الحوافز، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة تمضي في مسار متوازن يجمع بين الإصلاح الاقتصادي ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.

تحسين مستوى معيشة المواطن

وأضافت أن الرئيس السيسي يضع دائمًا تحسين مستوى معيشة المواطن على رأس أولويات الدولة، وأن مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية تعكس رؤية واضحة لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على الاستثمار في الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

زيادة المرتبات المرتبات الحد الأدنى للأجور زيادة المعاشات البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

وزير العمل الأردني

زلزال سياسي في الأردن .. تضارب المصالح يطيح بوزير العمل من الحكومة

السعودية تعلن إنشاء ثلاثة جسور بمدينة الرياض

رؤية 2030.. السعودية تعلن إنشاء ثلاثة جسور بمدينة الرياض

الرئيس ترامب

مسئول أمريكي: ترامب يريد إنهاء "القتل العبثي" في أوكرانيا

بالصور

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحميك من البواسير.. طبيب يحذر من تجاهل النزيف

أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية

ماذا يحدث للبالغين عند شرب الحليب؟.. طبيب يثير الجدل

لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد