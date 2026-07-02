النائبة جيلان أحمد: زيادة الأجور والعلاوات خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية

أشادت الدكتورة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بـ مجلس النواب، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون بشأن تحديد نسب العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام الدولة الخاصة بزيادة دخول العاملين، مؤكدة أنها تعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

رفع الحد الأدنى للأجور

وقالت النائبة جيلان أحمد، إن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب إقرار العلاوات وزيادة الحوافز، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة تمضي في مسار متوازن يجمع بين الإصلاح الاقتصادي ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.

تحسين مستوى معيشة المواطن

وأضافت أن الرئيس السيسي يضع دائمًا تحسين مستوى معيشة المواطن على رأس أولويات الدولة، وأن مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية تعكس رؤية واضحة لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على الاستثمار في الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.