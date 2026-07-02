تموين الإسماعيلية يضبط مخبزًا لتصرفه في دقيق مدعم بهدف التربح غير المشروع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق، ومراقبة السلع، والتأكد من جودة وصلاحية المعروضات.

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، إلى أن الحملة الميدانية أسفرت عن ضبط أحد المخابز لقيامه بالتصرف في كمية تقدر بـ ٢ طن وربع من الدقيق البلدي المدعم بهدف التربح غير المشروع.

كما تم ضبط أحد أصحاب المخابز على إحدى المقاهي وبحوزته بطاقات تموينية ذكية وعدد ٢ ماكينة صرف خبز بلدي، لقيامه بإصدار بونات صرف وهمية بهدف الغش والتدليس، وتم التحفظ على الماكينات والبطاقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، نجحت الحملة في ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير شملت: طن ونصف من السكر، نصف طن نشا، ٢ طن دقيق، و٣٠ كيلو بيكنج بودر.

كما تمكنت الحملة من التحفظ على ١٨٠ ألف قطعة كيك بأحد المصانع بمركز ومدينة القصاصين، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لظهور علامات الفساد والعفن عليها، وقامت لجنة مشكلة من: العقيد أحمد المغربي (رئيس قسم شرطة مباحث التموين)، ومديرية التموين، وقسم مراقبة الأغذية بالقصاصين، ونائب رئيس المركز والمدينة، بالتحفظ على المضبوطات وسحب العينات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أسفرت الحملات أيضًا عن تحرير ٤٩ مخالفة تموينية أخرى، جاء بيانها كالتالي:

في مجال المخابز البلدية:

٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

٤ محاضر للتوقف عن الإنتاج بدون إذن.

١ محضر لعدم وجود سجل زيارات.

١ محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير ١٢ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ١٨ محضر لعدم حمل شهادة صحية، في مجال البدالين التموينيين والمحروقات:

تم تحرير محضر لغلق النشاط بدون إذن رسمي، ١ محضر لعدم وجود سجل زيارات.

٥ محاضر لعدم وجود لوحة الإعلان عن المقررات، ١ محضر مخالفة بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية على استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أرجاء المحافظة؛ لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.