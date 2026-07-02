قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزهري: من يغش بامتحانات الثانوية"خرج من ربقة الإسلام"
دعمًا لـ"شريحة الطفل".. مطالب برلمانية بحجب المواقع الإباحية والإرهابية وتعزيز الأمن الرقمي
مدير الأكاديمية العسكرية: من المهام الأساسية لقواتنا المسلحة الحفاظ على استقرار البلاد
أبو العينين : مصر تمضي في مسيرة البناء بالتوازي مع دورها المحوري في المنطقة
مدير الأكاديمية العسكرية المصرية: نسعى للريادة إقليميا والتميز عالميا
حالة الطقس غدًا الجمعة 3 يوليو 2026.. حرارة مرتفعة ورطوبة أعلى
إعلان قائمة منتخب مصر للكرة النسائية.. وانطلاق معسكر يوليو استعدادًا لأمم أفريقيا
منعطف تاريخي للفراعنة في المونديال.. تردد القنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم
ناقد رياضي يكشف كواليس مشادة إبراهيم حسن بفندق المنتخب
زيادة الأجور 9 مرات.. مراحل تطور مرتبات العاملين في الدولة بعهد الرئيس السيسي
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة غدا واضطراب الملاحة البحرية
مصطفى بكري يطالب بإطلاق أسماء شهداء حريق منشية ناصر على الشوارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الإسماعيلية يضبط مخبزًا لتصرفه في دقيق مدعم بهدف التربح غير المشروع

الضبط
الضبط
الإسماعيلية انجي هيبة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق، ومراقبة السلع، والتأكد من جودة وصلاحية المعروضات.

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، إلى أن الحملة الميدانية أسفرت عن ضبط أحد المخابز لقيامه بالتصرف في كمية تقدر بـ ٢ طن وربع من الدقيق البلدي المدعم بهدف التربح غير المشروع.

كما تم ضبط أحد أصحاب المخابز على إحدى المقاهي وبحوزته بطاقات تموينية ذكية وعدد ٢ ماكينة صرف خبز بلدي، لقيامه بإصدار بونات صرف وهمية بهدف الغش والتدليس، وتم التحفظ على الماكينات والبطاقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، نجحت الحملة في ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير شملت: طن ونصف من السكر، نصف طن نشا، ٢ طن دقيق، و٣٠ كيلو بيكنج بودر.

كما تمكنت الحملة من التحفظ على ١٨٠ ألف قطعة كيك بأحد المصانع بمركز ومدينة القصاصين، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لظهور علامات الفساد والعفن عليها، وقامت لجنة مشكلة من: العقيد أحمد المغربي (رئيس قسم شرطة مباحث التموين)، ومديرية التموين، وقسم مراقبة الأغذية بالقصاصين، ونائب رئيس المركز والمدينة، بالتحفظ على المضبوطات وسحب العينات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أسفرت الحملات أيضًا عن تحرير ٤٩ مخالفة تموينية أخرى، جاء بيانها كالتالي:
في مجال المخابز البلدية:
٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.
٤ محاضر للتوقف عن الإنتاج بدون إذن.
١ محضر لعدم وجود سجل زيارات.
١ محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير ١٢ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ١٨ محضر لعدم حمل شهادة صحية، في مجال البدالين التموينيين والمحروقات:
تم تحرير محضر لغلق النشاط بدون إذن رسمي، ١ محضر لعدم وجود سجل زيارات.
٥ محاضر لعدم وجود لوحة الإعلان عن المقررات، ١ محضر مخالفة بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية على استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أرجاء المحافظة؛ لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

الدكتور محمد محمود النجار

أستاذ جامعي يحذر من آثار الغش في الثانوية العامة على كليات الطب

الأورام السرطانية

الصحة: 19 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

صورة ارشيفية

عمومية تكافل الصحفيين 27 يوليو الجاري لاعتماد زيادة الميزة التكافلية

بالصور

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحميك من البواسير.. طبيب يحذر من تجاهل النزيف

أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية
أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقاية

ماذا يحدث للبالغين عند شرب الحليب؟.. طبيب يثير الجدل

لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟
لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد