برلماني: قفزة الصادرات الزراعية تؤكد نجاح استراتيجية الدولة في تطوير القطاع

أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة بـ مجلس الشيوخ، أن الارتفاع غير المسبوق في الصادرات الزراعية المصرية يعكس نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع الزراعي، وتحويله إلى أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

حجم الصادرات الزراعية

وقال محسن، في تصريح صحفي اليوم، إن وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2025، مقارنة بنحو 2.77 مليون طن في عام 2014، بنسبة نمو تجاوزت 300%، يعد إنجازًا استثنائيًا يؤكد نجاح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بالقطاع الزراعي، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، ورفع جودة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 170 سوقًا حول العالم يعكس الثقة الدولية المتزايدة في جودة المنتج المصري، ويبرهن على نجاح جهود الدولة في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، إلى جانب تطوير منظومة الحجر الزراعي ورفع كفاءة منظومة الرقابة على الصادرات.

المشروعات القومية الكبرى

وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها استصلاح الأراضي والتوسع في المجتمعات الزراعية الجديدة، أسهمت في زيادة الإنتاج وتحقيق فائض قابل للتصدير، بما يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات وتقليل الفجوة الغذائية، فضلًا عن توفير فرص عمل وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات.

وشدد النائب أحمد محسن على أهمية استمرار التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة، مع تقديم المزيد من الدعم الفني واللوجستي للمزارعين والمصدرين، للحفاظ على معدلات النمو القياسية التي حققتها الصادرات الزراعية، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني.

واختتم عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تصريحاته مؤكدًا أن ما تحقق في ملف الصادرات الزراعية يعكس نجاح الدولة في تحويل الزراعة إلى قطاع إنتاجي وتصديري واعد، قادر على تعزيز الأمن الغذائي، ودعم خطط التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المصدرة للحاصلات الزراعية في المنطقة.