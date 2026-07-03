قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضمانات أمنية.. سر علاقة مفاوضات الدوحة بتشييع جنازة المرشد الإيراني
لماذا الدعاء مستجاب بعد عصر الجمعة؟.. اغتنم الفرصة
سعر الذهب في مصر الآن
بعد أشهر من مقتله| التبريد بدل التحنيط.. كيف حُفظ جثمان خامنئي وسط ترتيبات أمنية استثنائية؟
موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر
الفرصة بين يديك.. دليل وظائف وزارة العمل 2026 (الشروط والأوراق المطلوبة)
ممثل المرشد الإيراني في الهند: مجتبى خامنئي لن يشارك في تشييع والده لأسباب أمنية
الجيش الاحتلال: 65% من مصابي الحرب طلبوا علاجا نفسيا منذ 7 أكتوبر
الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد أكبر ملاعب كأس العالم قبل مواجهة أستراليا
توتر جديد بين تركيا وإسرائيل.. ساعر يتهم فيدان بالتحريض على الإبادة الجماعية
تقرير: إخفاقات الخدمة السرية سمحت بتجاهل 102 بلاغ خلال محاولة اغتيال ترامب
تفاصيل سعر أعلى عيار ذهب الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية عن تعديلات قانون التصالح: ننتظر قانونا أكثر مرونة وعدالة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة التشريع على معالجة المشكلات التي كشفت عنها التجربة العملية، مطالبة بسرعة إحالتها إلى مجلس النواب والانتهاء من مناقشتها وإقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وقالت النائبة، لـ"صدى البلد"، إن آلاف المواطنين ما زالوا ينتظرون حلولًا عملية تضع حدًا لتعقيدات ملف التصالح، مشيرة إلى أن الهدف من التعديلات يجب ألا يقتصر على تعديل بعض النصوص، وإنما إعادة صياغة الإجراءات بما يجعلها أكثر مرونة وسهولة، ويحقق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة ومراعاة ظروف المواطنين.

وأضافت أن التطبيق العملي للقانون أظهر وجود تحديات إجرائية وبيروقراطية عطلت إنهاء عدد كبير من الطلبات، وهو ما يتطلب وضع آليات تنفيذ واضحة وموحدة في جميع المحافظات، بما يضمن العدالة وسرعة البت في الملفات، ويقضي على التفاوت في تطبيق القانون من محافظة إلى أخرى.

وأكدت عضو مجلس النواب أن تبسيط المستندات المطلوبة، وتقليل الدورة المستندية، والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، وسرعة إصدار القرارات، تمثل عناصر أساسية لضمان نجاح التعديلات وتحقيق أهدافها، مشددة على أن المواطن يجب أن يلمس تغييرًا حقيقيًا في الإجراءات، وليس مجرد تعديلات على الورق.

وأشارت إلى أن حسم ملف التصالح سيحقق فوائد كبيرة للدولة والمواطن في آن واحد، من خلال تقنين الأوضاع، وتحقيق الاستقرار القانوني لأصحاب العقارات، وزيادة معدلات الإقبال على التصالح، بما يعزز موارد الدولة ويغلق أحد أكثر الملفات تعقيدًا خلال السنوات الماضية.

وشددت النائبة نيفين الكاتب على أن مجلس النواب يضع القوانين المرتبطة بحياة المواطنين في مقدمة أولوياته، مؤكدة أن تعديلات قانون التصالح تحظى باهتمام واسع داخل البرلمان، نظرًا لما تمثله من أهمية لملايين الأسر، معربة عن أملها في أن تخرج التعديلات بصورة تحقق العدالة، وتختصر الوقت، وتعيد الثقة في منظومة التصالح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن انتهاء الحكومة من إعداد التعديلات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف منها هو تبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات التي واجهت المواطنين، وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

أعلى عائد من شهادات الادخار ذات العائد التراكمي ٢٠٢٦

بفائدة 100%| البنوك تطرح شهادات ادخار تراكمية.. اعرف هتكسب كام في نهاية مدة الشهادة

لقنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا

منعطف تاريخي للفراعنة في المونديال.. تردد القنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

العدادات الكودية

مصطفى بكري يكشف تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 22 سؤال في امتحان كيمياء الثانوية العامة من النماذج الاسترشادية و50% من الدرجة مضمونة

توفيق عكاشة

عشان ما أحرجش حد | قرار صادم لـ توفيق عكاشة بمنشور مثير

مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

ارشيفية

وفاة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إثر انقلاب سيارته على محور 26 يوليو بالجيزة

ترشيحاتنا

اسعاف

مصرع شاب صعقاً بالكهرباء خلال عمله بالمدينة الصناعية بقنا

حبس

حبس المتهمين بالتسبب في إصابة آخرين في حلوان بسبب خلافات بينهما

محكمة

حبس صانعة محتوى لقيامها بالتحريض على الرذيلة

بالصور

أحمد ماجد يحتفل بخطوبته بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

فيديو

أغنية ليلة ورا ليلة

ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد