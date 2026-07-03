قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الغائبون والعائدون لصفوف منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا بكأس العالم
عمرو رشاد: بيان 3 يوليو خارطة طريق أنقذت الدولة ومهدت لانطلاق مصر
أزمة المكونات لا توقف آبل.. 5 هواتف آيفون قادمة حتى 2027
تنكرت في زيّ رجل.. النيابة الفرنسية: منفذ هجوم موناكو امرأة أوكرانية
بالزيادات الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026
الإيجار التمليكي 2026.. كل ما تريد معرفته عن أكبر مشروع تستعد وزارة الإسكان لطرحه
قبل مواجهة منتخب مصر اليوم.. رحله مهاجم أستراليا في اعتناق الإسلام
وزير الري يراجع جاهزية محطات العطف وأعمال الصيانة بالبحيرة
منخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو
بشرى لأصحاب العدادات الكودية.. تحويل 1.1 مليون عداد إلى قانوني وخطة لاستكمال 1.4 مليون أخرى
الإجازة الرسمية المقبلة 2026.. والعطلات المتبقية حتى نهاية السنة
فيديوهات بأسلوب تيك توك.. جوجل تحول ملاحظات NotebookLM إلى محتوى بصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للوقاية من السرطان... 6 أطعمة تعزز صحة البروستاتا

صحة البروستاتا
صحة البروستاتا
هاجر هانئ

على الرغم من أن الدور الدقيق للنظام الغذائي في صحة البروستاتا ليس واضحاً تماماً، إلا أن هناك عدة نظريات مطروحة؛ إذ يعتقد بعض الخبراء أن النظام الغذائي الغربي -الذي يتميز بارتفاع نسبة الدهون والسكريات- قد يساهم في زيادة معدلات الإصابة بسرطان البروستاتا.

وقد ربطت بعض الدراسات بين الأنظمة الغذائية الغنية بمنتجات الألبان وارتفاع إجمالي كمية الكالسيوم المستهلكة (سواء من الأطعمة أو المكملات الغذائية) وبين زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، غير أن الأمر يتطلب مزيداً من الأبحاث لتأكيد ذلك.

ومع أنك ستظل بحاجة إلى مراجعة أخصائي الرعاية الصحية لإجراء الفحوصات الدورية للكشف عن سرطان البروستاتا، إلا أنه يمكنك البدء في تعزيز صحة البروستاتا لديك من خلال إدراج الأطعمة والمشروبات التالية في نظامك الغذائي.

أطعمة فائقة القيمة الغذائية لصحة البروستاتا


إذن، ما الذي يجب عليك تناوله للحفاظ على صحة البروستاتا؟ إليك ستة أنواع من الأطعمة فائقة القيمة الغذائية (Superfoods) التي يسهل العثور عليها وتدعم صحة البروستاتا؛ لن تجد هنا أي أطعمة نادرة أو يصعب الحصول عليها!

1. الكرنب المجعد (Kale)
تُعد جميع الخضروات مهمة لصحة البروستاتا، ولكن الكرنب المجعد (الكيل) يُعتبر واحداً من أفضل الخيارات التي يمكنك تناولها بانتظام. يتميز الكرنب المجعد بمحتواه العالي من فيتامين "سي" (C)، وباعتباره من الخضروات الورقية الداكنة، فهو غني جداً بالألياف والكالسيوم وغيرها من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز صحة البروستاتا. وتُعد جميع الخضروات الغنية بفيتامين "سي" أطعمة مثالية لصحة البروستاتا، وتشمل هذه القائمة البروكلي والفلفل الحلو والقرنبيط.

2. البروتينات
اختر البروتينات الخالية من الدهون (قليلة الدسم) والمصحوبة بدهون صحية كلما أمكن ذلك لدعم صحة البروستاتا. قد تشمل هذه الخيارات لحوم الأبقار التي تتغذى على العشب والأسماك البرية منخفضة الزئبق، مثل الأنشوجة والسردين وأسماك المياه العذبة. تتميز جميع هذه الأسماك بمحتواها العالي من أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد في معالجة مجموعة من المشاكل الصحية - بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم وأمراض القلب - كما تساعدك في الحفاظ على وزن صحي. ولن تقتصر الفائدة على البروستاتا فحسب، بل ستشمل أيضاً صحة البشرة ووظائف الدماغ؛ إنها مكاسب متعددة في آن واحد!

3. التوتيات (Berries)
تُعد أنواع التوت الطازجة من أفضل الأطعمة فائقة القيمة الغذائية لصحة البروستاتا، لذا احرص على إدراجها بانتظام في نظامك الغذائي! ويشمل ذلك بشكل خاص الفراولة والتوت الأسود (البلاك بيري) والتوت الأزرق (البلو بيري). قد تتساءل: ما الذي يجعل التوت مفيداً جداً لصحة البروستاتا؟ يتميز التوت - ولا سيما الأصناف البرية والعضوية - بكونه مصدراً قوياً لمضادات الأكسدة وغنياً بفيتامين "سي". تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على محاربة الجذور الحرة، وهي مركبات قد تساهم في نشوء السرطان في الجسم. أما محتواه من فيتامين "سي" فيلعب دوراً هاماً في عمليات الشفاء والوقاية من أعراض تضخم البروستاتا الحميد (BPH).

4. الفاصوليا والبقوليات والبذور

احرص قدر الإمكان على تناول البروتينات النباتية مثل الفاصوليا والبقوليات والبذور. فهي غنية بالبروتين والحديد والألياف، وهي عناصر مفيدة للغاية ليس فقط لصحة البروستاتا، بل للجسم بأكمله. وتُعد البذور -مثل بذور القنب وبذور الشيا- خيارات ممتازة أيضاً؛ إذ تحتوي ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا على 10 غرامات من الألياف.

5. الشاي الأخضر
يُعرف الشاي الأخضر منذ القدم بفوائده الصحية المذهلة؛ فهو يساعد في محاربة الجذور الحرة الضارة، والوقاية من سرطان البروستاتا، وخفض مستويات الكوليسترول، وتحسين التركيز. إنه حقاً "غذاء فائق" (Superfood) لصحة البروستاتا!

تذكر أن تناول هذه الأغذية الفائقة الداعمة لصحة البروستاتا أمر ضروري للحفاظ على عافيتك. إن الجمع بين الخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون والمكسرات والبذور والشاي الأخضر سيعمل بشكل متكامل للحفاظ على صحتك لسنوات قادمة.

المصدر: urologyspecialistsnc

البروستاتا صحة البروستاتا سرطان البروستاتا البروكلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين غداً

تحت السن

تعرف على عدد حلقات مسلسل تحت السن .. وموعد طرح الجديدة

طقس شديد الحرارة

موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر

ترشيحاتنا

فضل شاكر

جمال فياض: لا صحة للإفراج عن فضل شاكر l خاص

هدي المفتي

بإطلالة شبابية.. هدى المفتي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فضل شاكر

تأجيل جلسة فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في لبنان وسط أنباء عن دراسة طلبات إخلاء سبيله

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد