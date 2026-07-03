الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب في السودان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الأمم المتحدة، قالت إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب في السودان.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام سودانية، بمقتل طفلين وإصابة والدتهما في هجوم صاروخي بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان مساء أمس.

ونقل "ردايو دبنقا" السوداني، عن مصادر من المدينة قولها إن القصف جرى مساء أمس بسبعة صواريخ من طائرة مسيّرة، وأشارت إلى تضرر منازل في المدينة جزئيًا.

وتتعرض مدينة الدلنج لقصف مدفعي وهجمات بطائرات مسيّرة من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو بصورة مستمرة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وكان الجيش السوداني، تمكن من السيطرة على المدينة في مايو الماضي وفك الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع.



