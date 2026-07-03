من مدرجات كأس العالم.. لقطات رومانسية لـ بسنت شوقي ومحمد فراج

شاركت الفنانه بسنت شوقي صورا تجمعها بزوجها الفنان محمد فراج، من مدرجات مباراة منتخب مصر أمام إيران ضمن منافسات الجولة الاخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وعلقت بسنت شوقي علي الصور كاتبه:قبل مباراة أستراليا الليلة،إليكم بعض اللقطات واللحظات السعيدة التي تم توثيقها من مباراة مصر وإيران ضمن منافسات كأس العالم 2026.



واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته، الخميس، في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا، في التاسعة مساء الجمعة في دور الـ 32 لكأس العالم 2026.

وشهدت التدريبات مشاركة محمد صلاح في التدريب الجماعي، بينما أدى الثنائي محمد عبدالمنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

وحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب واللاعبون على تقديم واجب العزاء لطارق سليمان، المدرب العام للمنتخب، بعد رحيل شقيقه، وذلك قبل انطلاق التدريب.

وحضر مران منتخب مصر، شريف مختار، قنصل مصر في هيوستن الأمريكية، وكان في استقباله المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في كأس العالم ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعينين أعضاء المجلس.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ 32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر.