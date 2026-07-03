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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحقيقات أولية تكشف كواليس مذبحة ساقلتة.. مشاجرة بين الزوجتين أشعلت الانتقام وانتهت بمقتل أب ونجليه في النيل

الضحايا
الضحايا
سوهاج _ أنغام الجنايني

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مقتل أب ونجليه بقرية العوامية التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، عن تفاصيل جديدة وصادمة حول الدافع وراء الجريمة التي هزت الشارع السوهاجي، بعدما أشارت أقوال المتهم والتحريات الأولية إلى أن خلافًا نشب بين زوجته وزوجة شقيقه كان الشرارة التي انتهت بسقوط ثلاثة قتلى من أسرة واحدة.

وبحسب ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية، فإن مشاجرة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي وقعت بين زوجة المتهم وزوجة المجني عليه؛ بسبب خلافات أسرية، وفي أثناء ذلك كان المجني عليه ونجلاه يستقلون مركبًا نهريًا في نزهة بمياه النيل بالقرب من القرية.

ماذا حدث؟

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، وما إن علم بما حدث بين الزوجتين، حتى سيطر عليه الغضب وقرر الانتقام، حيث استقل "لانش" واتجه إلى مكان وجود شقيقه ونجليه، وما إن وصل إليهم حتى بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه المركب الذي كانوا يستقلونه؛ ما أسفر عن مقتل الأب ونجليه، قبل أن يغرق المركب في مياه النيل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط المتهم بعد ساعات من ارتكاب الواقعة، حيث تم اقتياده إلى ديوان مركز الشرطة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق معه، واستمعت إلى أقواله في حضور فريق البحث الجنائي.

وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل بدائرة مركز ساقلتة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط إدارة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، فيما دفعت قوات الإنقاذ النهري بفرقها لتمشيط مجرى النيل والبحث عن الضحايا.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحايا هم أب ونجلاه، لقوا مصرعهم إثر إصابتهم بأعيرة نارية أثناء وجودهم على متن مركب في نهر النيل، فيما أكدت التحريات تورط شقيق المجني عليه في ارتكاب الواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، كما تواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحريات وسماع أقوال الشهود، للوقوف على جميع ملابسات القضية، وبيان الدافع الحقيقي للجريمة، في انتظار نتائج التحقيقات النهائية.

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