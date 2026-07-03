بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 195 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (26 يونيو : 2 يوليو 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 26 يونيو 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً حول نتائج المرور الميداني للجنة المشتركة من أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة واللجنة العليا للمحال العامة بالوزارة بالتنسيق مع شرطة المرافق وهيئة سلامة الغذاء على حيّي العجوزة والدقي بمحافظة الجيزة.

*السبت 27 يونيو 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مشتركاً من قطاعى التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء والإدارة العامة لنظم المعلومات التحول الرقمي بالوزارة حول نتائج المرور الميداني المخطط والمفاجئ والذى تم تنفيذه علي مركزي ومدينة مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح وحي حلوان بمحافظة القاهرة خلال شهر يونيو الجاري، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختلفة ورصد حالات التعديات والمخالفات ورفع كفاءة الطرق ومراجعة ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والتراخيص .

كما تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الآثار البيئية الناتجة عن حادث غرق أحد الصنادل النهرية بميناء السد العالي شرق بمحافظة أسوان، ووجهت سيادتها بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن حماية البيئة والحفاظ على جودة المياه ببحيرة ناصر وذلك في إطار المتابعة الفورية للأحداث البيئية الطارئة والتعامل السريع مع أي وقائع قد تضر أو تؤثر على البيئة.

*الأحد 28 يونيو 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة وزارة التنمية المحلية والبيئة ، عن نتائج أعمال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة رقم (29) لإزالة التعديات، والتي نفذت خلال الفترة من 2 مايو وحتى الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2026، وذلك بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية واللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، موضحة أن إجمالي الحالات المنفذة من داخل المستهدف بالمرحلتين الأولى والثانية بلغ 15913 حالة إزالة، شملت إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية.

*الأثنين 29 يونيو 2026:*

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين علي بعض الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة بالمستوى الوظيفي «الممتاز – العالى – المدير العام»، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وذلك طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2026، مشيرة الي أنه تم الانتهاء من مقابلة 161 من المتقدمين لاختيار 23 قيادة جديدة، ونسعى بكل شفافية لاختيار أفضل الكفاءات والعناصر البشرية القادرة على دفع عجلة التطوير بالوزارة."

وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قراراً بتعيين الدكتور صابر عثمان مساعداً للوزير لشئون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة والمتميزة القادرة على دفع مسيرة العمل المحلي والبيئي وتطوير الأداء الحكومي.

وفي خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة المصرية - السويسرية، وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أندرياس باوم السفير السويسري لدى جمهورية مصر العربية، اتفاقية منحة مشروع "مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر" ، وشهد مراسم التوقيع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين فى الخارج حيث اجريت مراسم التوقيع في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة بحضور قيادات الوزارتين ومسئولي السفارة السويسرية بالقاهرة ، ويعد المشروع نقلة نوعية فى بناء منظومة وطنية متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن التشغيل التجريبي لمجزر قلمشاة بمحافظة الفيوم بعد تطويره بالكامل من موازنة الوزارة بتكلفة تقدر بحوالى ٢٧ مليون جنيه ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن اصطياد تمساح نيلي تم رصده داخل أحد المصارف (الرشاح) بقرية الحصافة التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد يومين من أعمال البحث والرصد والتمشيط التي نفذتها الفرق المختصة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة القليوبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فى الحفل السنوي لجوائز "قمة مصر للأفضل 2026 " فى دورتها الحادية عشر والتى عقدت بأحد فنادق القاهرة تحت شعار "استحقاق الريادة.. وتنافسية المستقبل" والذي نظمته مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت، التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

*الثلاثاء 30 يونيو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، و رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والجهاز، لمتابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بمحافظة القاهرة، واستعراض الموقف التنفيذي لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، ومتابعة آخر مستجدات أعمال شركة “إيكوم” بالمدينة المتكاملة لتدوير المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان.

وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، مراسم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية ، لاتاحة برامج دراسات عليا مدعمه لأبناء المحليات، وذلك بحضور الدكتور مصطفي هديب رئيس الأكاديمية والدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية .

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن فتح باب التقديم لشغل عدد 21 وظيفة بنظام التعاقد الوظيفي بديوان عام الوزارة ، وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2018، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفي إطار جهود الدولة لدعم الجهاز الإداري بكوادر مؤهلة ورفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف الحالي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ بورسعيد.

*الأربعاء 1 يوليو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، بعد إعادة تشكيلها بهدف مراجعة الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ القرارات بشأنها وفقًا لخطط الإدارة بالمحميات، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدى ومستشارى الوزيرة وعدد من القيادات.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن أعمال الفحص والمعاينة الفنية ومتابعة تنفيذ قرار الخطر الداهم الصادر بشأن ميول أحد العقارات الكائنة بشارع نزلة عبد اللاه بجوار مسجد العمدة بنطاق حي شرق بمحافظة أسيوط.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

*الخميس 2 يوليو 2026:*

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة للعام المالي الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة ومديرى البرامج ورؤساء القطاعات المعنية بالجهاز وعدد من مساعدي الوزيرة.