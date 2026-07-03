قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الغائبون والعائدون لصفوف منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا بكأس العالم
عمرو رشاد: بيان 3 يوليو خارطة طريق أنقذت الدولة ومهدت لانطلاق مصر
أزمة المكونات لا توقف آبل.. 5 هواتف آيفون قادمة حتى 2027
تنكرت في زيّ رجل.. النيابة الفرنسية: منفذ هجوم موناكو امرأة أوكرانية
بالزيادات الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026
الإيجار التمليكي 2026.. كل ما تريد معرفته عن أكبر مشروع تستعد وزارة الإسكان لطرحه
قبل مواجهة منتخب مصر اليوم.. رحله مهاجم أستراليا في اعتناق الإسلام
وزير الري يراجع جاهزية محطات العطف وأعمال الصيانة بالبحيرة
منخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو
بشرى لأصحاب العدادات الكودية.. تحويل 1.1 مليون عداد إلى قانوني وخطة لاستكمال 1.4 مليون أخرى
الإجازة الرسمية المقبلة 2026.. والعطلات المتبقية حتى نهاية السنة
فيديوهات بأسلوب تيك توك.. جوجل تحول ملاحظات NotebookLM إلى محتوى بصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمل الوادي الجديد: متابعة دورية لالتزام القطاع الخاص بالعمل عن بُعد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أكد أسامة إبراهيم مدير مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على منشآت القطاع الخاص بمختلف مراكز المحافظة؛ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" الأسبوعي، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من وزارة العمل بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الكثافات داخل مواقع العمل. 

وأوضح مدير المديرية أن فرق التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية نفذت جولات ميدانية على عدد من المنشآت المستهدفة، حيث تم مراجعة آليات تنفيذ نظام العمل عن بُعد، وفحص السجلات الخاصة بالعاملين، والتأكد من جاهزية الأنظمة الإلكترونية والتقنيات المستخدمة لضمان استمرار سير العمل دون التأثير على معدلات الإنتاج أو الخدمات المقدمة.

وأشار أسامة إبراهيم، إلى أن الحملات استهدفت التأكد من التزام المنشآت بالضوابط والإجراءات المنظمة لتطبيق القرار، ومدى توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، مع متابعة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل التي تواصل نشاطها بصورة مباشرة.

وأضاف أن المديرية تتابع بشكل يومي تنفيذ التعليمات الوزارية من خلال مكاتب التفتيش المنتشرة بالمحافظة، لافتًا إلى أن فرق العمل تقدم التوعية والإرشاد لأصحاب المنشآت بشأن الالتزامات القانونية وآليات التطبيق السليم للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد مدير مديرية العمل بالوادي الجديد أنه سيتم إعداد تقرير شامل بنتائج المرور الميداني وحصر مدى التزام المنشآت المستهدفة، تمهيدًا لرفعه إلى وزير العمل لمتابعة الموقف التنفيذي واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لذلك. 

وشدد على استمرار جهود المديرية في تعزيز الرقابة الميدانية على مختلف منشآت القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التوازن بين استمرارية الإنتاج والحفاظ على سلامة العاملين وتنفيذ القرارات الحكومية بكفاءة وفاعلية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد القوي العامله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين غداً

تحت السن

تعرف على عدد حلقات مسلسل تحت السن .. وموعد طرح الجديدة

طقس شديد الحرارة

موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر

ترشيحاتنا

فضل شاكر

جمال فياض: لا صحة للإفراج عن فضل شاكر l خاص

هدي المفتي

بإطلالة شبابية.. هدى المفتي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فضل شاكر

تأجيل جلسة فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في لبنان وسط أنباء عن دراسة طلبات إخلاء سبيله

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد