عمل الوادي الجديد: متابعة دورية لالتزام القطاع الخاص بالعمل عن بُعد

أكد أسامة إبراهيم مدير مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على منشآت القطاع الخاص بمختلف مراكز المحافظة؛ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" الأسبوعي، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من وزارة العمل بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الكثافات داخل مواقع العمل.

وأوضح مدير المديرية أن فرق التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية نفذت جولات ميدانية على عدد من المنشآت المستهدفة، حيث تم مراجعة آليات تنفيذ نظام العمل عن بُعد، وفحص السجلات الخاصة بالعاملين، والتأكد من جاهزية الأنظمة الإلكترونية والتقنيات المستخدمة لضمان استمرار سير العمل دون التأثير على معدلات الإنتاج أو الخدمات المقدمة.

وأشار أسامة إبراهيم، إلى أن الحملات استهدفت التأكد من التزام المنشآت بالضوابط والإجراءات المنظمة لتطبيق القرار، ومدى توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، مع متابعة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل التي تواصل نشاطها بصورة مباشرة.

وأضاف أن المديرية تتابع بشكل يومي تنفيذ التعليمات الوزارية من خلال مكاتب التفتيش المنتشرة بالمحافظة، لافتًا إلى أن فرق العمل تقدم التوعية والإرشاد لأصحاب المنشآت بشأن الالتزامات القانونية وآليات التطبيق السليم للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد مدير مديرية العمل بالوادي الجديد أنه سيتم إعداد تقرير شامل بنتائج المرور الميداني وحصر مدى التزام المنشآت المستهدفة، تمهيدًا لرفعه إلى وزير العمل لمتابعة الموقف التنفيذي واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد على استمرار جهود المديرية في تعزيز الرقابة الميدانية على مختلف منشآت القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التوازن بين استمرارية الإنتاج والحفاظ على سلامة العاملين وتنفيذ القرارات الحكومية بكفاءة وفاعلية.