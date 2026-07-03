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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لنشر الفكر الوسطي.. أوقاف الوادي الجديد تستقبل القافلة الدعوية الحدودية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أكد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، أن المديرية أعدت خطة عمل متكاملة للقافلة الدعوية الحدودية الكبرى تستهدف تكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية بمساجد إدارة الخارجة، من خلال تنفيذ الدروس والمحاضرات والندوات واللقاءات المباشرة مع المواطنين، بما يسهم في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والانتماء الوطني، ومواجهة الأفكار الهدامة وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

جاء ذلك خلال استقبال صالح أعضاء القافلة الدعوية الحدودية الكبرى بمقر المديرية بمجمع المصالح الحكومية بمدينة الخارجة، بحضور عدد من قيادات المديرية، في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الوعي الديني الصحيح بالمجتمعات الحدودية.

وأشار مدير عام أوقاف الوادي الجديد إلى أن القوافل الدعوية الحدودية تمثل إحدى الركائز المهمة في استراتيجية وزارة الأوقاف لنشر صحيح الدين، وتعزيز الأمن الفكري، وبناء وعي مجتمعي مستنير قادر على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية، لافتًا إلى أهمية التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، والاستماع إلى تساؤلاتهم والإجابة عنها بمنهج علمي وسطي يجمع بين أصالة الشريعة ومتطلبات الواقع.

وشهد اللقاء حضور فضيلة الشيخ حسن عبد الحافظ محمد مدير شؤون الإدارات، وفضيلة الشيخ إبراهيم محمد أحمد مسؤول شؤون المساجد بالمديرية، وفضيلة الشيخ محمد ناصر أحمد مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية، حيث رحبوا بأعضاء القافلة وأكدوا تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان نجاح برامجها وتحقيق أهدافها الدعوية والتثقيفية.

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