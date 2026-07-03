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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأردن والقصيم ينضمان إلى شبكة رحلات سفنكس عبر خطين جديدين بـ 7 رحلات أسبوعيا

مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي
نورهان خفاجي

واصل مطار سفنكس الدولي توسيع شبكة رحلاته الإقليمية، باستقبال أولى رحلات شركتي Fly Jordan القادمة من المملكة الأردنية الهاشمية، وFlynas القادمة من مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، في خطوة جديدة تعزز حركة السفر بين مصر وعدد من الوجهات العربية، وتدعم تنوع شبكة الخطوط الجوية بالمطار.

واستقبل المطار أولى رحلات Fly Jordan وعلى متنها 105 ركاب، على أن تُشغّل الشركة رحلتين أسبوعيًا بين الأردن ومطار سفنكس الدولي، كما استقبل أولى رحلات Flynas القادمة من القصيم وعلى متنها 106 ركاب، مع تشغيل خمس رحلات أسبوعيًا على هذا الخط، بما يفتح آفاقًا أوسع للربط الجوي مع الأسواق العربية، ويعزز الحركة الجوية والسياحية.

وحرصت إدارة العلاقات العامة بمطار سفنكس الدولي على تنظيم استقبال خاص للرحلتين الافتتاحيتين، حيث جرى استقبال الطائرتين بتحية المياه، والترحيب بالركاب، وتقديم الهدايا التذكارية، في أجواء عكست حفاوة الاستقبال وجودة الخدمات والجاهزية التشغيلية التي تتميز بها مطارات الشركة المصرية للمطارات.

ويعكس تشغيل الخطين الجديدين استمرار جهود الشركة المصرية للمطارات في دعم خطط التشغيل واستقطاب المزيد من شركات الطيران، بما يعزز مكانة مطار سفنكس الدولي كأحد المطارات الواعدة، ويدعم توجهات الدولة لتنشيط حركة السفر والسياحة.

مطار سفنكس طيران ناس المطارات المصرية

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