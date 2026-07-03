عزيز عبدو يقدم جرعة من الإيقاع والحيويّة في "لون الخمري"

أطلق النجم عزيز عبدو أحدث أعماله الغنائيّة بعنوان "لون الخمري" عبر كافّة التطبيقات الموسيقيّة بأغنية جديدة من نمط موسيقى الـLatin Pop العصرية التي تنبض بالطاقة والإيجابية.



أغنية "لون الخمري" باللهجة المصرية وهي من كلمات تامر حسين وألحان شادي حسن، وتوزيع هادي شرارة ومن إنتاج شركة "Soul Sound Music"، وتتميّز بإيقاعها الراقص وأسلوبها الموسيقيّ الذي يبثّ جرعة من الفرح.



تمّ تصوير كليب أغنية "لون الخمري" في تركيا تحت إدارة المخرجة رندلى قديح بأسلوب حديث يُحاكي جيل الشباب ويعكس حيويّة العمل من خلال لقطات عفويّة ومرحة تنسجم مع الإيقاع السريع للأغنية.

وتعليقاً على طرح الأغنية، قال عزيز عبدو :" أردت من خلال أغنية "لون الخمري" أن أقدّم أغنية سلسة ومليئة بالحياة. إستمتعت كثيراً بكلّ تفاصيل هذا العمل الفني من تسجيل الأغنية إلى تصوير الكليب وأتمنّى أن تنال أصداءً إيجابيّة عند الجمهور وأن ترافقهم في أجمل لحظاتهم خلال موسم الصيف".



تجدر الإشارة أنّ كليب أغنية "لون الخمري" مُتوفّر عبر قناة عزيز عبدو الخاصّة على موقع يوتيوب.