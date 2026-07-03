وفاة شقيق الإعلامية فريدة الزمر.. والنائبة هند رشاد تنعى خالها

أعلنت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، وفاة خالها الدكتور علاء يحيى سعيد الزمر، شقيق الإعلامية فريدة الزمر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونعت هند رشاد الفقيد بكلمات مؤثرة، داعيةً له بالرحمة والمغفرة، حيث كتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. كل نفس ذائقة الموت.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. توفي إلى رحمة الله تعالى خالي الدكتور علاء يحيى سعيد الزمر، برجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة.”

ولم تكشف الأسرة حتى الآن عن تفاصيل مراسم الجنازة أو موعد ومكان العزاء.

وسادت حالة من الحزن بين أفراد الأسرة والمقربين عقب إعلان نبأ الوفاة، فيما انهالت رسائل التعزية والدعاء للفقيد عبر منصات التواصل الاجتماعي.