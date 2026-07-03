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تحذير من الحلوى المغشوشة.. أعراض مبكرة قد تنذر بمضاعفات خطيرة لدى الأطفال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تحذير من الحلوى المغشوشة.. أعراض مبكرة قد تنذر بمضاعفات خطيرة لدى الأطفال

المغص
المغص
محمد البدوي

تتزايد المخاوف مع انتشار بعض أنواع الحلوى مجهولة المصدر التي تستهدف الأطفال بألوانها الزاهية وتصميماتها الجذابة وأسعارها المنخفضة، في وقت يحذر فيه الأطباء من المخاطر الصحية التي قد تترتب على تناول هذه المنتجات.

أنواع الحلوى المغشوشة 

 ويؤكد المتخصصون أن بعض أنواع الحلوى المغشوشة قد تحتوي على مكونات غير مطابقة للمواصفات أو مواد ضارة تؤدي إلى ظهور أعراض صحية مفاجئة، قد تبدأ بمشكلات بسيطة لكنها قد تتطور إلى مضاعفات خطيرة تستدعي التدخل الطبي العاجل، ما يفرض على الأسر مزيدًا من الحذر عند اختيار المنتجات الغذائية لأطفالها.

طرق علاج المغص وتقلصات البطن فى المنزل

وحذر الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية والتجميل، أولياء الأمور من شراء الحلوى اعتمادًا على شكل العبوة أو ألوانها الجذابة، مؤكدًا أن المظهر الخارجي لا يعد مؤشرًا على جودة المنتج أو مدى سلامته الصحية.

علامات مبكرة بعد تناول الحلوى المغشوشة

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن الأطفال قد تظهر عليهم علامات مبكرة بعد تناول الحلوى المغشوشة أو مجهولة المصدر، أبرزها القيء والمغص والصداع، وهي أعراض تستوجب الانتباه وعدم الاستهانة بها.

للوقاية من الإمساك والمغص تناول هذا المشروب يوميا

وأشار إلى أن تفاقم هذه الأعراض أو ظهور مؤشرات أكثر خطورة، مثل التشنجات أو صعوبة التنفس، يتطلب التوجه بشكل فوري إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، محذرًا من محاولة علاج الطفل في المنزل أو الاكتفاء بالوصفات التقليدية.

تناول المنتجات الغذائية

وأكد استشاري التغذية أن تناول المنتجات الغذائية غير الموثوقة بصورة متكررة قد يترك آثارًا صحية طويلة المدى على الأطفال، تشمل اضطرابات في النمو، وضعف التركيز، ومشكلات في الجهاز الهضمي والكبد.

خط الدفاع الأول لحماية الأطفال

وشدد على أن الوقاية تظل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، داعيًا الأسر إلى شراء الحلوى من أماكن معروفة وموثوقة، والتأكد من مصدر المنتجات ومكوناتها، وعدم الانسياق وراء العبوات الملفتة أو الأسعار المنخفضة التي قد تخفي وراءها مخاطر صحية جسيمة.

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