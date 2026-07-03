غرام في الكرنك يختتم عروضه على مسرح البالون

اختتمت المسرحية الإستعراضية الغنائية "غرام في الكرنك" والتي يقوم بإخراجها الفنان تامر عبدالمنعم عروضها على مسرح البالون مساء أمس الخميس على أن تعود على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية من يوم 22 يوليو المقبل.

كما يعود العرض المسرحي الغنائي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ لمدة ليلة واحدة على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية وذلك يوم الجمعة المقبل.

تقام عروض البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي وتوجيهاتها بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

ومن جانبه استعرض الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية الخطة الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية والتي وافقت عليها معالي وزيرة الثقافة ورئيس قطاع المسرح وقال : بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققناه بتوجيهات معالي وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي خلال المسرحية الإستعراضية الغنائية غرام في الكرنك كان لزاما علينا أن نطوف بالعرض في جميع مسارح وزارة الثقافة وسنبدأ بمسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية لكي يستمتع جميع فئات الشعب المصري في كل محافظاته وهي خطة بدأت ولن تنتهي.

وأكد "عبدالمنعم" على محورية القوى الناعمة في تشكيل الوعي المجتمعي المصري معتبر إياها أداة أساسية للهوية الوطنية والتاريخ الثقافي العريق.

وأوضح رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية أن هذا الموسم سيشهد إنتشار لفرق القطاع بالتعاون مع المهندس أيمن عطية محافظ الأسكندرية في إطار مهرجان ثقافي فني بعنوان "الإسكندرية تاني" ومن ناحية أخري يشهد مهرجان الإسكندرية تاني افتتاح السيرك القومي بمنطقة ميامي بدءا من ١٠ يوليو وسيشهد حفلات بمواقع مختلفة لنجوم الغناء بالإضافة إلى ساحات لتقديم عروض الفولكلور والرقص الشعبي مجانا للجمهور والمصيفين.

المسرحية الإستعراضية الغنائية غرام في الكرنك فكرتها مستوحاه من فيلم غرام في الكرنك الذي تم إنتاجه عام 1967 وهو يعبر عن الهوية المصرية.

غرام في الكرنك بطولة مجموعة من راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية .. رؤية موسيقية المايسترو محمود صادق .. ديكور محمد جابر .. إضاءة عز حلمي .. ملابس هبة جودة .. ماكياج إسلام عباس .. مونتير وفيديو ماكينج عبدالرحمن غريب .. مخرجان مساعدان محمد عمر، أحمد مصطفى .. مخرج منفذ أحمد شعراوي .. رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم ومن إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

العرض المسرحي الغنائي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الجديدة بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية .. توزيع موسيقي محمد مصطفى .. ديكور محمد جابر .. ملابس رنا عبدالمجيد .. إضاءة عز حلمي .. ماكياج إسلام عباس .. مخرج منفذ أحمد شعراوي .. رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.