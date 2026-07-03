قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يهنئان نبيل فهمي.. ويؤكدان دعم التعاون مع جامعة الدول العربية
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع في الأبيض بسبب هجمات ميليشيا الدعم السريع
بريطانيا تدعو إلى تحرك دولي عاجل بشأن السودان
مصطفى شوبير يحقق رقمًا تاريخيًا مع منتخب مصر في كأس العالم
‏لا نخشى شيئا.. مدرب الرأس الأخضر يتحدى الأرجنتين
ليلة الحسم للفراعنة .. كل سيناريوهات مباراة منتخب مصر اليوم ومن ينتظره في دور الـ16؟
البريد يطلق النسخة الجديدة من تطبيق "Easy Pay" بخدمات مالية رقمية
حبيب باي مرشح لتدريب منتخب السنغال
من التحرش إلى عدم التواجد .. قصة رئيس طهاة منتخب السنغال تثير الجدل
من الأب إلى الابن .. إرث شوبير في كأس العالم بحروف الذهب
حقيقة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026
دعوى بمليار دولار ضد فيفا بسبب مباراة مصر وإيران.. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القضاء العراقي يحذر من استغلال مجريات التحقيقات في قضايا الفساد

العراق
العراق
الخارجي

أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي تحذيراً من محاولات استغلال التحقيقات الجارية في قضايا الفساد، مؤكداً رصد تسجيلات ومقابلات إعلامية تتضمن معلومات وصفها بـ"غير الصحيحة" بشأن سير التحقيقات.

وقال مجلس القضاء العراقي، في بيان رسمي، إنه رصد خلال الفترة الأخيرة نشر تسجيلات وتصريحات ومقابلات إعلامية تضمنت معلومات غير دقيقة تتعلق بإجراءات التحقيق في عدد من ملفات الفساد، مؤكداً أن هذه المعلومات لا تستند إلى وقائع رسمية، وقد تؤدي إلى تضليل الرأي العام والتأثير في مجريات العدالة.

وأضاف المجلس أن بعض الأشخاص الذين وصفهم بـ"المبتزين والمحتالين"، سواء من جهات رسمية أو غير رسمية، يحاولون استغلال ظروف التحقيقات الجارية لتحقيق مكاسب شخصية أو ممارسة ضغوط على أطراف ذات صلة بالقضايا المنظورة أمام القضاء.

وأكد البيان أن السلطة القضائية تتابع هذه الممارسات باهتمام، محذراً من الانسياق وراء الادعاءات أو المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي. كما شدد على أن الجهات القضائية وحدها هي المخولة بالإعلان عن نتائج التحقيقات أو أي مستجدات تتعلق بالقضايا المنظورة، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه العراق حملة لمتابعة عدد من ملفات الفساد التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام، وسط تأكيدات حكومية متكررة على دعم استقلال القضاء ومواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري.

مجلس القضاء الأعلى العراق القضاء العراقي إجراءات التحقيق وقائع رسمية مجريات العدالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

ترشيحاتنا

أحمد السقا

فقدت الوعي بسبب أسد ..أحمد السقا يكشف كواليس تصوير أفريكانو

جانب من الحلقة

أحمد السقا يكشف كواليس مسيرته الكروية ويستعيد ذكريات الملاعب في "قبل الماتش"

العلاقات الأسرية

هشام موسى: ثقافة البحث عن الشريك المثالي تهدد استقرار العلاقات وفرص الزواج

بالصور

جفاف العين المستمر مرتبط بأمراض خطيرة .. احذر إهمالها

جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية
جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية
جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية

هل اللحوم المصدر الوحيد للبروتين؟ تعرف على فوائده للجسم

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟
لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟
لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟

7 حيل فعالة لتثبيت العطر في الصيف.. خطوات بسيطة تمنحك رائحة تدوم طوال اليوم

خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد