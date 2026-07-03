القضاء العراقي يحذر من استغلال مجريات التحقيقات في قضايا الفساد

أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي تحذيراً من محاولات استغلال التحقيقات الجارية في قضايا الفساد، مؤكداً رصد تسجيلات ومقابلات إعلامية تتضمن معلومات وصفها بـ"غير الصحيحة" بشأن سير التحقيقات.

وقال مجلس القضاء العراقي، في بيان رسمي، إنه رصد خلال الفترة الأخيرة نشر تسجيلات وتصريحات ومقابلات إعلامية تضمنت معلومات غير دقيقة تتعلق بإجراءات التحقيق في عدد من ملفات الفساد، مؤكداً أن هذه المعلومات لا تستند إلى وقائع رسمية، وقد تؤدي إلى تضليل الرأي العام والتأثير في مجريات العدالة.

وأضاف المجلس أن بعض الأشخاص الذين وصفهم بـ"المبتزين والمحتالين"، سواء من جهات رسمية أو غير رسمية، يحاولون استغلال ظروف التحقيقات الجارية لتحقيق مكاسب شخصية أو ممارسة ضغوط على أطراف ذات صلة بالقضايا المنظورة أمام القضاء.

وأكد البيان أن السلطة القضائية تتابع هذه الممارسات باهتمام، محذراً من الانسياق وراء الادعاءات أو المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي. كما شدد على أن الجهات القضائية وحدها هي المخولة بالإعلان عن نتائج التحقيقات أو أي مستجدات تتعلق بالقضايا المنظورة، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه العراق حملة لمتابعة عدد من ملفات الفساد التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام، وسط تأكيدات حكومية متكررة على دعم استقلال القضاء ومواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري.