متخصص: محاكم الأسرة تعج بضحايا العلاقات المبنية على مواقع التواصل

أكد المستشار وليد عبدالحميد، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أن محاكم الأسرة تشهد تزايدًا في القضايا المرتبطة بعلاقات بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا من الاعتماد على التعارف الإلكتروني وحده عند اتخاذ قرار الزواج.

خسائر مادية وأسرية

وأوضح، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن خبرته العملية رصدت العديد من الحالات التي تعرض أصحابها لعمليات نصب وخسائر مادية وأسرية نتيجة الثقة في أشخاص لم تكن هناك معرفة كافية بأسرهم أو خلفياتهم الاجتماعية.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من هذه العلاقات ينتهي بخلافات حادة أو الانفصال بعد ظهور حقائق لم تكن معلومة قبل الزواج، مؤكدًا أن اتخاذ قرار الارتباط يحتاج إلى معرفة حقيقية بالطرف الآخر وبيئته الأسرية والاجتماعية.

المحادثات والصور المتبادلة

وشدد المستشار وليد عبدالحميد على أن الزواج لا يقوم على المحادثات والصور المتبادلة عبر الإنترنت، داعيًا الشباب والفتيات إلى التروي وعدم الانخداع بالمظاهر، حفاظًا على استقرار الأسرة وتجنب أزمات يمكن تفاديها.