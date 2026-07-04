الدلتا الجديدة والأمن الغذائي.. الدولة تستهدف تحويله إلى أكبر المنصات الإنتاجية والاستثمارية

يقدم برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، حلقة خاصة من داخل مشروع الدلتا الجديدة، أحد أكبر المشروعات القومية والتنموية في مصر، في جولة ميدانية تستعرض حجم الإنجازات التي تحققت داخل المشروع، ودوره المحوري في دعم الأمن الغذائي وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

المشروع يدعم الاكتفاء الذاتي ويزيد الرقعة الزراعية

وتسلط الحلقة الضوء على مساهمة مشروع الدلتا الجديدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، من خلال التوسع الأفقي واستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب دعم خطط الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

كما تستعرض الجهود المبذولة لتطبيق أحدث نظم الزراعة الحديثة، بما يضمن تعظيم الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي، في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة.

رؤية الدولة لتحويل الدلتا الجديدة إلى منصة إنتاجية كبرى

وتناقش الحلقة استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحويل مشروع الدلتا الجديدة إلى واحدة من أكبر المنصات الإنتاجية والاستثمارية في المنطقة، من خلال الاعتماد على التقنيات الزراعية الحديثة والأنظمة الذكية التي تسهم في رفع معدلات الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي، وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق جديدة للتصدير.

لقاءات مع مسؤولي المشروع

وتتضمن الحلقة لقاءات مع عدد من مسؤولي مشروع الدلتا الجديدة، الذين يستعرضون أبرز مراحل تنفيذ المشروع، ودوره في زيادة الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتطبيق أحدث أساليب الزراعة، بما يسهم في إنتاج محاصيل عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.