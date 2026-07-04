تأجيل نظر استئناف المعتدي على فتاة البحيرة بعد حكم المؤبد لـ 4 أغسطس

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الأولى، اليوم السبت، تأجيل نظر استئناف المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فتاة البحيرة على حكم السجن المؤبد، إلى جلسة 4 أغسطس المقبل للمرافعة وحضور المحامي الأصيل.

وكانت المحكمة قد شهدت اليوم ثاني جلسات نظر الاستئناف المقدم من طالب جامعي صدر ضده حكم أول درجة بالسجن المؤبد، في القضية رقم 24426 لسنة 2025 جنح مركز كفر الدوار، والمقيدة برقم 1694 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والتي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الأشهر الماضية.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل محمد عبد السلام ربيع، والمستشارين: مسعد فتحي محمد رفاعي، ومحمد عبد الشافي محمد جمعه علي، ومحمد سامي بهى الدين هيبه بسيونى.

ومن جانبه، أوضح عبد الفتاح الدغيدي، محامي المجني عليها، أن المتهم استدرج موكلته بتاريخ 22 فبراير 2025 بمساعدة آخرين، ثم ارتكب الجريمة وقام بتصويرها، مشيرًا إلى أن محكمة أول درجة قضت بالسجن المؤبد للمتهم مع إلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه.

وأضاف "الدغيدي" أن حيثيات حكم أول درجة تضمنت عبارات حاسمة، حيث أشارت المحكمة إلى أن المتهم تجرد من إنسانيته ولم يستحق أي قدر من الرأفة أو الرحمة، لافتة إلى أن ما تعرضت له المجني عليها من أضرار نفسية ومعنوية لا يمكن أن تعوضه أي مبالغ مالية.