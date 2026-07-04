نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعًا لاستعراض آليات تطوير ميدان سندوب

ترأس الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، اجتماعا، للوقوف على آليات أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان سندوب بالمنصورة، وذلك في إطار القضاء على المظاهر العشوائية وإبراز الوجه الحضاري للمدينة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور رضا دياب عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة، والدكتور أحمد ثابت رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، والمهندسة رانيا مصطفى المشرف العام على المشروع، أحمد البنداري مدير تشغيل النقل الجماعي، د طارق جاد نائب رئيس حي غرب، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية.

وأكد نائب المحافظ أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تقضي بضرورة البدء الفوري في أعمال التطوير الشامل للميدان وفق خطة زمنية محددة، تشمل رفع الكفاءة، وإزالة التعديات والعشوائيات، فضلًا عن تطوير مداخل سندوب الرئيسية من جميع الاتجاهات؛ بهدف تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة.

وأشار مغربي إلى أن أعمال التطوير تتضمن إعادة تنظيم وتحديد المسارات والمحاور المرورية في الميدان والشوارع المؤدية إليه والخارجة منه، بالتنسيق بين حي غرب، ومركز المنصورة، وإدارة المرور، مع التركيز على تنظيم حركة خطوط السرفيس الداخلة والخارجة، ومنع التكدس المروري، وتيسير حركة السيارات والمواطنين، وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأشاد نائب المحافظ الجهود المبذولة والتعاون المثمر مع جامعة المنصورة، ممثلة في كليتي الهندسة والفنون الجميلة، التي تشارك في وضع الرؤية العصرية للقضاء على التشوه البصري للميدان ومحيطه، وإعداد التصميمات التي تعكس المظهر الحضاري اللائق بالمدينة.