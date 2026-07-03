بسبب خلافات الجيرة.. ضبط 4 متهمين بالتعدي على سيدة ونجلها بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من جيرانها لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والتعدى عليها ونجلها بالسب وتهديدهما بإلحاق الأذى بهما بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة)، وبسؤالها قررت بتضررها من (شخص و3 سيدات) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب لخلافات بينهم حول الجيرة دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.